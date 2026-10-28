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Экономика и бизнес

Какие экономические правонарушения могут декриминализировать в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 17:09 Фото: Zakon.kz
Депутаты Курултая в кулуарах 28 октября 2026 года прокомментировали предложение главы государства Касым-Жомарта Токаева по дальнейшей декриминализации экономических правонарушений, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Айдос Сарым заявил, что есть 14-15 статей, которые потенциально могут быть подвергнуты декриминализации.

"Надо обсудить вместе с предпринимателями. Есть огромное количество статей, связанных с госзакупками, где-то люди не успели войти в какой-то налоговый режим и их обвиняют в том, что они занимались незаконным предпринимательством. Вот это тонкая грань, и по ним всем надо внимательно сидеть и работать", – сказал он.

Его поддержала коллега – депутат Снежанна Имашева.

"Мы декриминализировали уже ряд статей, в том числе лжепредпринимательство. Но еще остаются ряд статей, которые позволяют привлекать бизнес к ответственности. Нужно дорабатывать, что считать мошенничеством, а что отправлять в гражданский суд", – отметила она.

Ранее депутат Олжас Куспеков рассказал, какое имущество могут отнести к предметам роскоши в Казахстане и обложить налогом.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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