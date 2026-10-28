Налог на роскошь могут расширить: что еще попадет под него в Казахстане

Депутат Олжас Куспеков в кулуарах Курултая 28 октября 2026 года рассказал, какое имущество могут отнести к предметам роскоши в Казахстане и обложить налогом, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Куспеков привел в пример категории, которые предложили в Минтруда по социальным выплатам.

"Там есть категории А и B, которым не будут начисляться пособия, вот эта категория, думаю, как раз будет подвергаться налогу на роскошь. Вопросы ставок мы в налоговом кодексе утвердили, теперь вопрос, что еще можно подвергнуть к дополнительному налогообложению. У людей могут быть цифровые активы, которые никогда не повергались обложению, где-то они сейчас спрятаны", – отметил он.

По его словам, на сегодня налоги оплачиваются только в том случае, если человек сам задекларировал эти активы.

"Суперкомпьютеры должны как раз мониторить, кому, что принадлежит. Также могут быть картины дорогие – все эти активы должны быть записаны на них, мы должны понимать их стоимость, то есть должна быть проведена оценка", – пояснил депутат.

Депутат Айдос Сарым говорит, что будет четкий перечень предметов.

"Есть такие роскошные предметы, люкс-сегмент – это золото, бриллианты, машины стоимостью свыше 200 тыс. долларов, катера, самолеты – вот на них надо смотреть. Это имущество, записанное на конкретного человека. Это может быть и имущество, или какие-то сверхдоходы. Может быть и наследство или другие вещи. Это будет перечень", – заявил он.

Ранее в своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе справедливости налогообложения. Он предложил правительству и Курултаю изучить вопрос внедрения "налога на роскошь".