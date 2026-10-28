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Экономика и бизнес

Трехлетний мораторий на проверки МСБ в Казахстане: кого депутаты предлагают исключить из списка

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 17:16 Фото: freepik
Депутат Олжас Куспеков в кулуарах Курултая 28 октября 2026 года прокомментировал предложение президента Касым-Жомарта Токаева ввести трехлетний запрет на проверки МСБ, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Куспеков обозначил примерный круг исключений.

"Есть высокорискованный бизнес, который занимается криптообменом, есть организации, которые получают зарубежное финансирование, организации, которые занимаются различными общественными исследованиями внутри страны, – они не должны подлежать мораторию, они должны быть всегда на контроле. Деньги, которые заходят извне, национальная валюта, которая переводится в цифровые активы и обменивается между другими странами в открытом доступе, мы должны четко понимать, что здесь нет отмывания денег, вывоза активов из страны. Эти вопросы не должны ни в коем случае подвергаться мораторию", – считает депутат.

Депутат Екатерина Смышляева считает, что не должна выводиться из-под контроля деятельность, связанная с жизнью и здоровьем людей, а также национальной безопасностью.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана предложил ввести мораторий на проверки бизнеса с 2027 года. Он подчеркнул, что нужно усовершенствовать подходы к вовлечению малого и среднего бизнеса в закупки госорганов и квазигосударственных компаний.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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