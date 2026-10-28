Токаев предложил обсудить введение с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки МСБ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана предложил ввести мораторий на проверки бизнеса с 2027 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что нужно усовершенствовать подходы к вовлечению малого и среднего бизнеса в закупки госорганов и квазигосударственных компаний.

"Часть закупаемого объема можно зарезервировать за малыми и средними предприятиями. При этом необходимо смягчить требования к поставщикам. Крайне важно обеспечить стабильные "правила игры" для предпринимателей. Контроль государства достаточно либеральный, но его влияние на работу предприятий сохраняется через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов. Такое влияние никак нельзя назвать положительным. Казалось бы, только за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34 процента. Но при этом сумма штрафов увеличилась почти на 11 процентов, а внеплановые проверки выросли в десятки раз", – сказал Токаев.

Между тем, по его словам, анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать.

"В этом смысле полезен опыт моратория на проверки микро- и малого бизнеса 2020-2023 годов. Этот опыт показал свою эффективность. Предлагаю депутатам Курултая совместно с правительством обсудить целесообразность введения с 1-го января 2027 года очередного трехлетнего моратория с учетом всех положительных и отрицательных аспектов предыдущего моратория. Данный шаг следует рассматривать как стратегическую паузу для перезагрузки контрольно-надзорной системы и перехода к цифровой модели регулирования", – добавил президент.

Ранее Токаев поручил создать государственный стратегический резерв урана.