Развитие АПК: на что Минсельхоз потратит дополнительные 400 млрд тенге

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 10 мая рассказал, на что конкретно ведомство потратит дополнительные 400 млрд тенге, предусмотренные на развитие агропромышленного комплекса страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в целом на проведение весенне-полевых работ министерству необходимо 1,5 трлн тенге. Ежегодно на эти цели выделялось 140 млрд тенге и 40 млрд на форвардный закуп. В этом году дополнительно выделят еще 400 млрд тенге.

"Но это не бюджетные деньги, это привлеченные средства. С бюджета будет только субсидироваться процентная ставка. На сегодня уже заявки принимаются, 140 и 40 млрд тенге мы освоили, на 400 млрд тенге заявки поступают, с понедельника начнем осваивать эти деньги. Эти деньги будут целевые – на семена, гербициды, минеральные удобрения, запчасти", – объяснил Айдарбек Сапаров.

По его словам, если в течение 1-1,5 месяцев министерство не успеет их освоить, то эти средства направят на уборочные работы – закуп ГСМ и запчастей.

Министерство сельского хозяйства подготовило национальный проект по развитию агропромышленного комплекса "Сильный АПК" на 2024-2028 годы. По данным ведомства, его реализация позволит увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза, обновить сельхозтехнику, а также увеличить экспорт продукции АПК в два раза. Для этого планируется увеличить финансирование отрасли с ежегодным объемом финансирования не менее 400 млрд тенге.

