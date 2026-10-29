Около 1 трлн тенге инвестировали в водную отрасль Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 29 октября 2026 года на заседании правительства сообщил об инвестициях в водную отрасль, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране продолжается масштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры.

"За последние два года реконструировано более 1,4 тысячи километров каналов, 5 водохранилищ и 8 гидротехнических сооружений. Масштаб проводимой работы подтверждается объемом привлеченных инвестиций. С сентября 2023 года по настоящее время инвестиции в основной капитал водной отрасли составили порядка 1 трлн тенге", - сказал Нуржигитов.

Он уточнил, что в настоящее время ведется модернизация более 4,6 тысячи километров ирригационных сетей. В текущем году планируется завершить 964 километра, что позволит улучшить водообеспечение порядка 200 тысяч гектаров орошаемых земель.

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