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Общество

В Казахстане планируют экономить до 260 млн кубометров воды в год

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:04 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 29 октября 2026 года на заседании правительства поделился планами по экономии воды, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сельское хозяйство приходится порядка 60% общего водозабора, поэтому основной акцент сделан на внедрении водосберегающих технологий.

"На сегодняшний день площадь их применения достигла 702 тысяч гектаров, что обеспечило экономию порядка 1,1 млрд кубометров воды. Работа по повышению эффективности водопользования проводится и в других секторах", – сказал Нуржигитов.

В промышленности предусмотрен поэтапный переход на оборотное и повторное водоснабжение с доведением доли повторного использования воды до 28% к 2030 году.

"Дополнительный потенциал экономии в коммунально-бытовом секторе оценивается до 260 млн кубометров воды в год", – добавил министр.

Ранее мы писали, что автомойкам в Казахстане ограничат доступ к централизованной питьевой воде.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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