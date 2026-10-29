Автомойкам в Казахстане ограничат доступ к централизованной питьевой воде: подготовлены поправки

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 29 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о контроле за рациональным использованием воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что одним из ключевых результатов стало принятие нового Водного кодекса, закрепившего принципы рационального использования водных ресурсов, приоритет водосбережения, охраны водных объектов и обеспечения водной безопасности.

"На законодательном уровне усилены требования к эффективному использованию воды, сокращению ее потерь и соблюдению установленных условий водопользования. Усилен государственный контроль за водопользованием. С начала года выявлено 758 нарушений, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года", – сказал Нуржан Нуржигитов.

Также министр отметил, что в целях дальнейшего совершенствования законодательства подготовлены поправки в Водный кодекс, предусматривающие ограничение использования централизованной питьевой воды для технологических процессов автомоечных станций.

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