Растущие расходы на обслуживание госдолга объяснили в правительстве

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос объяснил растущие расходы на обслуживание государственного долга страны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, тенденция связана с рядом факторов.

"Рост расходов на обслуживание правительственного долга обусловлен ежегодным увеличением долга в связи с необходимостью финансирования дефицита республиканского бюджета, значительными изменениями конъюнктуры на внутреннем и внешних рынках капитала на фоне геополитических изменений в мире. Принимая тот факт, что с каждым годом растет объем дефицита республиканского бюджета в абсолютном выражении, рост правительственного долга и расходов на его обслуживание является закономерным", – говорится в ответе вице-премьера.

Он отметил, что финансирование дефицита республиканского бюджета осуществляется преимущественно за счет заимствования на внутреннем рынке путем выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ).

"При размещении ГЦБ ставка формируется исходя из конъюнктуры рынка (спроса и предложения) и в настоящее время, с учетом снижения базовой ставки со второго полугодия текущего года наблюдается существенное снижение доходностей ГЦБ порядка 100-150 базисных пунктов в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном сегментах. Расходы республиканского бюджета на обслуживание правительственного долга в рамках Закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" на 2026 год предусмотрены средства в размере 3 471 млрд тенге", – добавил Жумангарин.

Расходы республиканского бюджета на обслуживание правительственного долга в рамках законопроекта о республиканском бюджете на 2027-2029 годы предусмотрены:

2027 год – 3 560,7 млрд тенге;

2028 год – 3 675,8 млрд тенге;

2029 год – 3 650 млрд тенге.

Ранее мы писали, что казахстанские предприниматели стали брать больше кредитов.