Более полумиллиона человек в Казахстане оказывают услуги такси

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос рассказал о самозанятых казахстанцах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что режим для самозанятых стал отдельным элементом новой архитектуры упрощенного налогообложения.

"По состоянию на 1 октября 2026 года его применяли 981,2 тысячи физических лиц. Из них 866,9 тысячи человек, или 88%, осуществляют деятельность через интернет-платформы, 114,2 тысячи человек, или 12%, работают самостоятельно. При этом 807,3 тысячи физических лиц являются новыми участниками режима", – говорится в ответе вице-премьера.

На услуги такси приходится 519 683 человек, или 53%, на курьерскую деятельность – 292 509 человек, или 30%. Совокупно это 83% всех участников режима.

"За 866,9 тысячи лиц, оказывающих услуги через интернет-платформы, перечислено 16,1 млрд тенге социальных платежей", – добавил Жумангарин.

Среди них обязательные пенсионные взносы составили 4,4 млрд тенге, обязательные пенсионные взносы работодателя – 3,8 млрд тенге, социальные отчисления – 3,9 млрд тенге, взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 4,1 млрд тенге.

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