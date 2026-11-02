Больше кредитов стали брать предприниматели в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на депутатский запрос касательно кредитования бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на 1 сентября 2026 года портфель кредитов субъектам бизнеса составил 16,4 трлн тенге, увеличившись на 14,2% в годовом выражении. Из них наиболее высокие темпы отмечаются в малом и среднем сегментах.

"Долгосрочные кредиты сроком более одного года растут быстрее краткосрочных, а именно 15,2% против 12,1%, и их доля в кредитном портфеле бизнеса составляет 70,7%. На август 2026 года объем кредитов, выданных бизнесу за последние 12 месяцев, увеличился на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в ответе вице-премьера.

При этом рост выдач наблюдается во всех сегментах – крупном, среднем и малом бизнесе.

В частности, кредиты банковского сектора:

крупному предпринимательству за 2025 год составили 6,8 трлн тенге, за восемь месяцев 2026 года составили 6,9 трлн тенге, увеличившись на 2,2%;

среднему бизнесу за 2025 год составили 2,5 трлн тенге, за восемь месяцев 2026 года составили 3,3 трлн тенге, увеличившись на 31,8%;

малому бизнесу за 2025 год составили 7,2 трлн тенге, за восемь месяцев 2026 года составили 9,3 трлн тенге, увеличившись на 30,1%.

Ранее Жумангарин объяснил, почему казахстанцы стали закрывать ИП.