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Экономика и бизнес

Больше кредитов стали брать предприниматели в Казахстане

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 12:31 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на депутатский запрос касательно кредитования бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на 1 сентября 2026 года портфель кредитов субъектам бизнеса составил 16,4 трлн тенге, увеличившись на 14,2% в годовом выражении. Из них наиболее высокие темпы отмечаются в малом и среднем сегментах.

"Долгосрочные кредиты сроком более одного года растут быстрее краткосрочных, а именно 15,2% против 12,1%, и их доля в кредитном портфеле бизнеса составляет 70,7%. На август 2026 года объем кредитов, выданных бизнесу за последние 12 месяцев, увеличился на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в ответе вице-премьера.

При этом рост выдач наблюдается во всех сегментах – крупном, среднем и малом бизнесе.

В частности, кредиты банковского сектора:

  • крупному предпринимательству за 2025 год составили 6,8 трлн тенге, за восемь месяцев 2026 года составили 6,9 трлн тенге, увеличившись на 2,2%;
  • среднему бизнесу за 2025 год составили 2,5 трлн тенге, за восемь месяцев 2026 года составили 3,3 трлн тенге, увеличившись на 31,8%;
  • малому бизнесу за 2025 год составили 7,2 трлн тенге, за восемь месяцев 2026 года составили 9,3 трлн тенге, увеличившись на 30,1%.

Ранее Жумангарин объяснил, почему казахстанцы стали закрывать ИП.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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