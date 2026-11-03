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Экономика и бизнес

Казахстан и Израиль подписали важный документ, который бизнес двух стран ждал давно

заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, Израиль, документ, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 09:51 Фото: gov.kz
Казахстан и Израиль подписали Конвенцию об избежании двойного налогообложения, которую бизнес двух стран ждал давно. Об этом 3 ноября 2026 года заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в рамках рабочей поездки в Иерусалим заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и возглавил казахстанскую делегацию на 10-м заседании Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Жаслан Мадиев передал Ицхаку Герцогу приветствие от главы государства Касым-Жомарта Токаева. Стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, водных технологий, критически важных минералов и туризма.

Также в ходе переговоров стороны договорились о развитии прямого авиасообщения между странами и обсудили планы по введению безвизового режима.

"Главным итогом заседания стало подписание Конвенции об избежании двойного налогообложения, которую бизнес двух стран ждал давно. На бизнес-форуме также подписано семь коммерческих документов".Пресс-служба МИИЦР РК

Отмечается, что повестка охватила инвестиции, торговлю, водные ресурсы, здравоохранение, энергетику, промышленность, искусственный интеллект, кибербезопасность, космос и образование. В переговорах участвовали представители профильных государственных органов и организаций двух стран.

Отдельное внимание уделено управлению водными ресурсами. Для Казахстана с его обширной территорией и разными климатическими условиями актуальны технологии мониторинга водных систем, сокращения потерь воды и модернизации инфраструктуры. Стороны рассмотрели перспективы применения израильского опыта и запуска совместных проектов.

В здравоохранении обсуждались инвестиционное сотрудничество, развитие медицинской инфраструктуры и обмен профессиональными компетенциями.

Большой блок переговоров был посвящен цифровой экономике. Казахстан последовательно расширяет собственную вычислительную инфраструктуру, внедряет искусственный интеллект в госуправление и отрасли экономики, развивает технологические компании и программы подготовки специалистов. Стороны обсудили совместные исследования, создание новых технологических продуктов, обмен опытом в кибербезопасности и защиту критической информационной инфраструктуры.

Также сообщается, что в повестку вошли сотрудничество университетов и научных организаций, мирное использование космических технологий и прикладные исследования.

"Для нас важно, чтобы сотрудничество не ограничивалось обменом опытом и подписанием документов. Его результатом должны становиться конкретные проекты, новые компетенции, инвестиции и технологии, которые работают в Казахстане. Именно на это мы ориентируем дальнейшее взаимодействие", – отметил Жаслан Мадиев.

Следующим шагом станет документальное оформление сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, космических исследований в мирных целях, науки, социальной сферы и защиты инвестиций.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 09:51
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15 октября 2026 года стало известно, что на полях 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом. По данным Акорды, отметив динамичный характер казахско-израильских отношений, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества по актуальным направлениям с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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