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Политика

Токаев провел встречу с президентом Израиля: что они обсудили

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 13:48 Фото: akorda.kz
На полях 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября 2026 года Акорда, отметив динамичный характер казахско-израильских отношений, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества по актуальным направлениям с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.

"Глава нашего государства подчеркнул, что итоги апрельского визита Герцога в Астану придали значительный импульс укреплению отношений между двумя государствами. Президент Израиля также с теплотой вспомнил свой визит в Казахстан. По его мнению, прогресс нашей страны во многих сферах открывает широкие возможности для двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.

Ицхак Герцог приветствовал присоединение Казахстана к Совету мира, назвав это событие важным вкладом в укрепление мира и стабильности.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана о необходимости деэскалации напряженности и урегулирования конфликтов исключительно дипломатическими средствами.

14 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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