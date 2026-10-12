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Общество

Массовый сбой в работе сервисов "Яндекс": министерство ИИ Казахстана сделало заявление

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 08:12 Фото: unsplash
Серверы хранения персональных данных казахстанских пользователей "Яндекса" работают штатно. Об этом заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного 11 октября 2026 года заявления ведомства следует, что:

"Перебои в работе сервисов "Яндекса" вызвали обоснованные вопросы относительно надежности цифровых платформ, которыми ежедневно пользуются граждане Казахстана. Серверы, предназначенные для хранения персональных данных пользователей из Казахстана, размещены на территории страны и работают штатно".

Вместе с тем, как пояснили в министерстве ИИ, "это не означает, что вся платформа функционирует автономно, – отдельные компоненты, необходимые для оказания услуг такси и доставки, размещены за пределами Казахстана".

"Обеспечение бесперебойной работы сервисов имеет для пользователей первостепенное значение. В связи с этим размещение данных на территории Казахстана и обеспечение устойчивого функционирования цифровых платформ являются самостоятельными задачами, требующими комплексного решения".Пресс-служба МИИЦР РК

В настоящее время, как заверили в казахстанском министерстве ИИ, "Яндекс" осуществляет восстановительные работы.

"Министерство взаимодействует с компанией и казахстанскими инфраструктурными организациями по вопросам оказания необходимой поддержки. Одновременно с другими платформами такси и доставки проводится работа по обеспечению их устойчивости в условиях увеличения нагрузки".Пресс-служба МИИЦР РК

Ранее пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны. В связи с этим компания извинилась перед пользователями, водителями и курьерами за неудобства.

В компании пояснили, что сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Также из заявления компании следовало, что "инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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