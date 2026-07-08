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Экономика и бизнес

Доходы от криптовалюты могут освободить от налога в Казахстане – разъяснение указа о цифровых активах

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:05 Фото: Zakon.kz
В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) Казахстана 8 июля 2026 года разъяснили указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, указ направлен на формирование в стране современной и прозрачной экосистемы цифровых финансовых услуг.

"Документ, разработанный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и Национальным банком совместно с профильными госорганами и Международным финансовым центром "Астана", закладывает фундамент для системного развития регулируемого рынка, расширения применения инновационных финансовых технологий и повышения инвестиционной привлекательности отрасли", – заявили в пресс-службе МИИЦР РК.

Отмечается, что одним из ключевых векторов указа является модернизация платежной инфраструктуры. В частности, предусмотрена проработка механизмов использования цифровых активов и стейблкоинов для осуществления трансграничных расчетов, что откроет для казахстанского бизнеса дополнительные каналы проведения экспортно-импортных операций.

"Параллельно с этим внедряются меры по стимулированию перехода операций с криптоактивами в регулируемое правовое поле. В числе планируемых шагов – создание условий для добровольного раскрытия цифровых активов, ранее находившихся на иностранных нерегулируемых площадках, с их последующим переводом на платформы отечественных провайдеров, а также внедрение налоговых стимулов для физических лиц: доходы от операций с цифровыми активами, совершенных через регулируемую казахстанскую инфраструктуру, планируется освободить от уплаты индивидуального подоходного налога".Пресс-служба МИИЦР РК

В ведомстве подчеркнули, что отдельное внимание в документе уделено рациональному использованию энергетических ресурсов.

"Указ вводит механизм применения попутного нефтяного и природного газа на месторождениях для автономной выработки электроэнергии, которая может быть направлена на нужды цифрового майнинга в случаях, когда данные ресурсы не требуются для обеспечения государственных нужд. Это решение направлено на стимулирование региональных инвестиций и эффективное энергопотребление".Пресс-служба МИИЦР РК

Кроме того, указ задает вектор развития токенизированных финансовых инструментов и национальной торговой инфраструктуры, что расширит линейку доступных инвестиционных продуктов. Реализация данных инициатив будет закреплена в специальном плане мероприятий, определяющем сроки и ответственных исполнителей.

Как отметил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев, подписание документа знаменует новый этап для цифровой индустрии.

"Глава государства поставил перед нами четкую задачу: создать максимально благоприятные условия для развития технологического потенциала страны и данный указ – стратегический фундамент для перехода Казахстана к цифровой экономике нового поколения. Внедряя новые инструменты, формируем правила игры, в которых технологическая смелость соседствует с институциональной надежностью. Сегодня мы создаем среду, где цифровые активы становятся таким же понятным и безопасным инструментом, как и традиционные финансы. Наша цель – сделать Казахстан точкой притяжения глобального капитала и компетенций, обеспечив при этом максимальную прозрачность и защиту каждого участника этого рынка", – заявил он.

По словам вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззата Байтурсынова, данные меры создают предсказуемые условия для всех участников отрасли – от майнеров до финансовых организаций, способствуя укреплению позиций Казахстана в качестве регионального центра цифровых финансовых решений.

Ожидается, что комплексная реализация указа позволит расширить возможности для бизнеса и инвесторов при строгом соблюдении принципов защиты интересов граждан и безопасности финансовой системы.

Указ "О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан" был подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым 7 июля 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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