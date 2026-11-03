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Экономика и бизнес

Казахстанские предприниматели смогут маркировать для экспорта в РФ 15 новых категорий товаров

товары, код, маркировка, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:00 Фото: magnific
С 1 ноября 2026 года казахстанские предприниматели могут заказывать коды маркировки "Честный знак" для 15 новых категорий товаров через национальную систему Tañba. Это позволяет местному бизнесу напрямую поставлять продукцию в Россию через Wildberries без задержек на границе.

Аналитика Wildberries: как маркировка повлияла на поставки в РФ

По данным аналитической службы маркетплейса, в 2025 году эти категории товаров поставлялись из Казахстана в Россию без обязательной маркировки, что обеспечило рекордные показатели роста:

  • косметика – рост на 79%*;
  • строительные материалы – 149%;
  • продукты питания и сладости – 81%;
  • шины и автомобильные диски – 130%;
  • детские игрушки выросли на 58% по итогам 2025 года.

Однако после введения новых требований в РФ экспортная динамика заметно снизилась. При этом расширение перечня обязательной маркировки в России потребовало новых технических решений, так как ранее казахстанские предприниматели могли оформлять КИЗы только для товаров легпрома – одежды и обуви. Запуск трансграничного заказа кодов маркировки через систему Tañba решает эту задачу и открывает возможности для регулярного экспорта товаров из других отраслей.

Мы стремимся дать казахстанским селлерам все инструменты для уверенного развития и масштабирования бизнеса. Емкий рынок соседней страны обладает огромным экспортным потенциалом, а расширение трансграничной маркировки на новые крупные категории дает местным предпринимателям понятный механизм с новыми возможностями для роста бизнеса, – отметила руководитель отдела развития коммерции Wildberries в Казахстане и Кыргызстане Евгения Савенкова-Петриченко.

15 новых категорий для маркировки

С 1 ноября через Tañba можно заказывать КИЗы для следующих позиций:

  • косметика и парфюмерия;
  • бытовая химия;
  • корма для животных;
  • автомобильные шины и покрышки;
  • детские игрушки;
  • велосипеды и велосипедные рамы;
  • отдельные виды строительных материалов;
  • антисептики и дезинфицирующие средства;
  • фотокамеры и вспышки;
  • кондитерские изделия;
  • консервы и растительные масла;
  • спортивное питание;
  • упакованная вода;
  • морепродукты.

Чтобы начать поставки, продавцу достаточно получить коды в системе Tañba, промаркировать товар до пересечения границы и передать сведения в "Честный знак" по инструкции на портале Wildberries.

*По данным аналитической службы Wildberries продажи в штуках, за период январь – декабрь 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

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Айсулу Омарова
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