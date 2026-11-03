Казахстанские предприниматели смогут маркировать для экспорта в РФ 15 новых категорий товаров
Аналитика Wildberries: как маркировка повлияла на поставки в РФ
По данным аналитической службы маркетплейса, в 2025 году эти категории товаров поставлялись из Казахстана в Россию без обязательной маркировки, что обеспечило рекордные показатели роста:
- косметика – рост на 79%*;
- строительные материалы – 149%;
- продукты питания и сладости – 81%;
- шины и автомобильные диски – 130%;
- детские игрушки выросли на 58% по итогам 2025 года.
Однако после введения новых требований в РФ экспортная динамика заметно снизилась. При этом расширение перечня обязательной маркировки в России потребовало новых технических решений, так как ранее казахстанские предприниматели могли оформлять КИЗы только для товаров легпрома – одежды и обуви. Запуск трансграничного заказа кодов маркировки через систему Tañba решает эту задачу и открывает возможности для регулярного экспорта товаров из других отраслей.
Мы стремимся дать казахстанским селлерам все инструменты для уверенного развития и масштабирования бизнеса. Емкий рынок соседней страны обладает огромным экспортным потенциалом, а расширение трансграничной маркировки на новые крупные категории дает местным предпринимателям понятный механизм с новыми возможностями для роста бизнеса, – отметила руководитель отдела развития коммерции Wildberries в Казахстане и Кыргызстане Евгения Савенкова-Петриченко.
15 новых категорий для маркировки
С 1 ноября через Tañba можно заказывать КИЗы для следующих позиций:
- косметика и парфюмерия;
- бытовая химия;
- корма для животных;
- автомобильные шины и покрышки;
- детские игрушки;
- велосипеды и велосипедные рамы;
- отдельные виды строительных материалов;
- антисептики и дезинфицирующие средства;
- фотокамеры и вспышки;
- кондитерские изделия;
- консервы и растительные масла;
- спортивное питание;
- упакованная вода;
- морепродукты.
Чтобы начать поставки, продавцу достаточно получить коды в системе Tañba, промаркировать товар до пересечения границы и передать сведения в "Честный знак" по инструкции на портале Wildberries.
*По данным аналитической службы Wildberries продажи в штуках, за период январь – декабрь 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.