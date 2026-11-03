Казахстанские предприниматели смогут маркировать для экспорта в РФ 15 новых категорий товаров

С 1 ноября 2026 года казахстанские предприниматели могут заказывать коды маркировки "Честный знак" для 15 новых категорий товаров через национальную систему Tañba. Это позволяет местному бизнесу напрямую поставлять продукцию в Россию через Wildberries без задержек на границе.

Аналитика Wildberries: как маркировка повлияла на поставки в РФ

По данным аналитической службы маркетплейса, в 2025 году эти категории товаров поставлялись из Казахстана в Россию без обязательной маркировки, что обеспечило рекордные показатели роста:

косметика – рост на 79%*;

строительные материалы – 149%;

продукты питания и сладости – 81%;

шины и автомобильные диски – 130%;

детские игрушки выросли на 58% по итогам 2025 года.

Однако после введения новых требований в РФ экспортная динамика заметно снизилась. При этом расширение перечня обязательной маркировки в России потребовало новых технических решений, так как ранее казахстанские предприниматели могли оформлять КИЗы только для товаров легпрома – одежды и обуви. Запуск трансграничного заказа кодов маркировки через систему Tañba решает эту задачу и открывает возможности для регулярного экспорта товаров из других отраслей.

Мы стремимся дать казахстанским селлерам все инструменты для уверенного развития и масштабирования бизнеса. Емкий рынок соседней страны обладает огромным экспортным потенциалом, а расширение трансграничной маркировки на новые крупные категории дает местным предпринимателям понятный механизм с новыми возможностями для роста бизнеса, – отметила руководитель отдела развития коммерции Wildberries в Казахстане и Кыргызстане Евгения Савенкова-Петриченко.

15 новых категорий для маркировки

С 1 ноября через Tañba можно заказывать КИЗы для следующих позиций:

косметика и парфюмерия;

бытовая химия;

корма для животных;

автомобильные шины и покрышки;

детские игрушки;

велосипеды и велосипедные рамы;

отдельные виды строительных материалов;

антисептики и дезинфицирующие средства;

фотокамеры и вспышки;

кондитерские изделия;

консервы и растительные масла;

спортивное питание;

упакованная вода;

морепродукты.

Чтобы начать поставки, продавцу достаточно получить коды в системе Tañba, промаркировать товар до пересечения границы и передать сведения в "Честный знак" по инструкции на портале Wildberries.

*По данным аналитической службы Wildberries продажи в штуках, за период январь – декабрь 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.