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Общество

Нет маркировки – не будет продаж? Как казахстанским товарам попасть на маркетплейсы РФ

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 18:12 Фото: freepik
Управляющий директор Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba Алмат Исмаилов на брифинге в СЦК 8 октября 2026 года рассказал, когда казахстанские предприниматели смогут самостоятельно заказывать российские коды маркировки, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что с 31 октября 2026 года казахстанские предприниматели могут столкнуться с ограничениями при продаже товаров на российских маркетплейсах из-за требования обязательной маркировки в России. Они поинтересовались, когда казахстанские предприниматели смогут самостоятельно заказывать российские коды маркировки через Tañba без регистрации юридического лица в России.

Алмат Исмаилов в ответ сообщил, что между национальными операторами Казахстана и России подписано универсальное мультитоварное межоператорское соглашение.

"Механизм в настоящее время проходит технологическое тестирование по отдельным товарным группам. Например, мы планируем в ноябре 2026 года предоставить возможность заказать российские коды для наших казахстанских селлеров (продавец или предприниматель, который реализует товары через маркетплейсы. – Прим. ред.) по следующим категориям: шины, бытовая химия и косметика, отдельные виды кондитерских изделий, фотокамеры, детские игрушки, вода, корма для животных", – добавил спикер.

По его словам, после завершения тестирования информация о доступности модуля заказа российских кодов будет опубликована на официальных источниках нацоператора и разослана всем заинтересованным лицам.

Ранее сообщалось, что с 31 октября 2026 года в РФ нельзя будет ввезти товары без маркировки, которая в Казахстане пока не обязательна. Отмечалось, что есть риск закрытия для селлеров важного рынка.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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