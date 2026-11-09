От ресурсов – к технологиям: политолог о том, как меняется экономика Казахстана

Казахстан приступает к преобразованиям, которые связывают промышленность, транспорт, науку и развитие регионов. На какие преимущества опирается этот курс и какие проекты раскрывают его содержание, – в материале Zakon.kz.

Три потенциала одной страны

Стратегия дальнейшего развития Казахстана обозначена в Послании президента страны Касым-Жомарта Токаева от 28 октября 2026 года "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". Президент определил приоритеты инфраструктурной модернизации, технологического обновления производства и цифровой экономики.

Политолог Эдуард Полетаев видит в этих направлениях последовательное раскрытие трех возможностей страны: природной, пространственной и интеллектуальной. Именно их сочетание позволяет рассматривать отдельные отраслевые задачи как части единой стратегии.

"Если в девяностых годах мы сделали акцент больше на природном потенциале, на продаже природных ресурсов на экспорт, то в последнее время занимаемся вопросами пространственного развития. Это транспортные, транзитные, логистические коридоры, соединение регионов друг с другом посредством строительства дорог. Интеллектуальный потенциал – это человеческий фактор, который является экономическим двигателем в XXI веке". Эдуард Полетаев

Природные ресурсы обеспечили Казахстану производственную базу, экспортные связи и средства для последующих преобразований. Теперь расширяется круг задач, которые можно решать на этой основе: перерабатывать сырье, развивать смежные производства, внедрять технологии и создавать собственные компетенции.

"Важно обеспечить через оффтейк-контракты гарантированный спрос для отечественных производителей. Это одна из основных задач, стоящих перед правительством", – сказал по этому поводу в Послании президент Касым-Жомарт Токаев.

Полетаев подчеркивает, что сырьевой сектор сохраняет значение для модернизации. Его роль определяется не только поступлениями в бюджет и Национальный фонд. Крупные добывающие компании выступают заказчиками оборудования, материалов и услуг, поддерживая работу других предприятий.

Поэтому политолог связывает следующий этап развития с углублением переработки.

"Накопленные ресурсы и промышленный опыт позволяют осваивать продукцию, для которой требуются дополнительные технологические операции". Эдуард Полетаев

Такой переход, например, происходит в Атырауской области, где строится полиэтиленовый завод Silleno проектной мощностью 1,25 млн тонн в год. По сообщению акимата от 30 октября 2026 года, общий прогресс реализации проекта достиг 40,9%. Работы идут на установках пиролиза, полимеризации и объектах общезаводского хозяйства.

Для нефтегазового региона это расширение специализации: собственная ресурсная база становится основой производства полимерного материала. Следующие стадии переработки связаны с изготовлением труб, упаковки и других изделий. На каждой стадии возникают отдельные технологические задачи и возможности для производственной кооперации.

Эдуард Полетаев относит к перспективным направлениям также геологоразведку, сельское хозяйство, туризм и разработку критически важных материалов. Однако наличие ресурсов он рассматривает как исходное условие.

"Цели модернизации должны соответствовать ресурсному обеспечению. Государственные приоритеты определяют направление движения, а их осуществление зависит от способности соединить финансирование, производственные возможности и человеческий потенциал". Эдуард Полетаев

География становится экономическим преимуществом

Пространственное развитие политолог называет для Казахстана безальтернативным. Большая территория, расположение между крупными рынками и необходимость соединять собственные регионы делают транспорт одним из основных условий экономического роста.

"Это и развитие транспортных, транзитных, логистических коридоров, и соединение регионов друг с другом посредством строительства дорог. В Казахстане много незадействованных возможностей, и их нужно использовать". Эдуард Полетаев

В Послании эта задача получила конкретное продолжение.

"Нужно перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков. Особый акцент следует сделать на развитии отечественных логистических операторов, создании центров консолидации и распределения грузов". Касым-Жомарт Токаев

Такой подход расширяет содержание транспортной специализации. Помимо непосредственной перевозки, она включает формирование партий грузов, хранение, перегрузку, экспедирование и организацию доставки. Часть этих операций может выполняться казахстанскими компаниями на собственной инфраструктуре.

Практический пример, который приводит политолог, – Транскаспийский международный транспортный маршрут. По данным правительства, за пять лет объем перевозок по нему увеличился с 800 тыс. до 4,5 млн тонн, или в 5,6 раза.

Развитие маршрута требует согласованной работы железных дорог, портов и терминалов. На каспийском направлении одним из таких объектов стал многофункциональный морской терминал "Саржа" в районе Курыка. Холдинг "Байтерек" сообщает о развитии его транспортно-логистической и перегрузочной инфраструктуры для участия в Транскаспийском маршруте.

"Здесь географическое положение превращается в набор конкретных производственных операций. Груз необходимо принять, разместить, подготовить к дальнейшей перевозке и передать следующему участнику маршрута. От согласованности этих действий зависят сроки доставки и привлекательность всего направления для заказчика". Эдуард Полетаев

В Послании названы и проекты расширения сухопутной сети: линия Бахты – Аягоз и Арало-Каспийская магистраль. Первая должна увеличить пропускную способность в направлении Китая, вторая – сократить путь по Транскаспийскому коридору.

По мнению Эдуарда Полетаева, международная логистика связана с внутренним устройством экономики. Транспортные проекты позволяют регионам активнее взаимодействовать друг с другом, а производителям – пользоваться общей инфраструктурой для выхода на внешние рынки.

"Эта связь особенно важна при создании новых предприятий. Заводу необходимы поставки сырья, доставка оборудования и отправка готовой продукции. Поэтому транспортная доступность влияет на выбор производственной площадки и перспективы ее расширения". Эдуард Полетаев

Правительство относит к крупным инфраструктурным направлениям трассы Актобе – Кызылорда, Бейнеу – Саксаульский, Центр – Запад, Караганда – Жезказган, а также обход станции Сарыагаш. Их география показывает, как международные коридоры соединяются с внутренними хозяйственными связями страны.

У каждого региона своя промышленная траектория

Внутреннее пространственное развитие Полетаев связывает с более полным использованием ресурсов областей. Речь идет о производственных возможностях, которые уже существуют на территории или могут возникнуть благодаря новой инфраструктуре и инвестициям.

"В каждой области есть свои ресурсы, приличные ресурсы. Потенциал развития остается очень серьезным, и это дополнительный источник роста экономики. Механизмы регионального развития нужно задействовать гораздо активнее". Эдуард Полетаев

В Послании президент сформулировал принцип: "Каждый регион должен работать, опираясь на свои конкурентные преимущества". Вокруг основной специализации предлагается развивать смежные производства, образование, прикладную науку, логистику и услуги.

Такой принцип, по мнению эксперта, позволяет территориям двигаться по разным промышленным траекториям. Одни формируют кооперацию вокруг новых предприятий, другие модернизируют исторически сложившуюся базу, третьи переходят от выращивания сырья к его последовательной переработке.

Так, например, в Карагандинской области модернизация опирается на существующую металлургическую базу. Инвестиционная программа Qarmet объемом 3,5 млрд долларов включает новые коксовые батареи, сортопрокатный и литейно-прокатный комплексы, линию оцинкования и полимерных покрытий.

Во время посещения предприятия 2 ноября президенту представили сортопрокатный комплекс мощностью более 540 тыс. тонн продукции в год. Он рассчитан на выпуск высокопрочной арматуры, уголков, швеллеров и другой металлопродукции. Ввод цеха запланирован на конец 2026 года, а к 2028 году компания ставит цель довести производство стали до 5 млн тонн.

А вот Туркестанская область демонстрирует другую траекторию – углубление переработки сельскохозяйственного сырья, – подчеркивает политолог. Там хлопково-текстильный кластер предусматривает привлечение более 200 млрд тенге инвестиций. Производственную цепочку выстраивают от выращивания хлопка до выпуска готовой продукции, одновременно внедряя водосберегающие технологии.

Полетаев рассматривает такую географию инвестиций как возможность раскрыть потенциал страны за пределами нескольких наиболее развитых центров.

"Этот подход не сводится к промышленности. Для территорий с природными и туристическими преимуществами специализация может строиться вокруг приема гостей, рекреации и сопутствующих услуг". Эдуард Полетаев

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, например, запланированы четыре инвестиционных проекта на 37,8 млрд тенге. Среди них гостиничный объект, туристический городок и модернизация оздоровительного комплекса с развитием горнолыжного направления. Одновременно обновляются дороги и расширяется доступ к интернету.

Этот пример дополняет промышленную географию: конкурентное преимущество территории может состоять в месторождении, действующем предприятии, сельскохозяйственной базе или природном комплексе. Для каждого случая необходим свой набор инфраструктуры и профессиональных компетенций.

Знания становятся производительной силой

Интеллектуальный потенциал Эдуард Полетаев связывает с изменением самой структуры экономики.

"Все лидеры экономического развития концентрируют ресурсы государства и общества на будущем. Информационные технологии, медицина, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы – все эти отрасли в Казахстане тоже могут стать основополагающими", – считает политолог.

Приоритет цифровой экономики, обозначенный в Послании, предполагает практическое применение технологий в производстве и услугах. Для Полетаева принципиально, чтобы за этим стояла среда, в которой специалист может реализовать способности, а разработка – получить применение.

По его мнению, образование следует рассматривать как фактор экономического развития. Получение диплома само по себе еще не означает, что знания будут востребованны. Необходима связь между подготовкой специалистов, исследованиями и задачами отраслей.

"Диплом не должен лежать на полке. Сама образовательная отрасль может стать конкурентоспособной, как это происходит во многих странах, куда приезжают учиться, привозят деньги, обеспечивают местным преподавателям рабочие места". Эдуард Полетаев

У интеллектуальной специализации уже есть измеримые результаты. По данным правительства, в 2025 году 537 компаний – участников Astana Hub экспортировали IT-услуги в 111 стран. Объем экспорта достиг 328 млрд тенге, увеличившись на 44% по сравнению с предыдущим годом.

В данном случае международная конкурентоспособность определяется созданным продуктом и компетенциями команды. География заказчиков показывает, что казахстанские компании способны работать далеко за пределами соседних рынков.

Полетаев также выделяет биотехнологии и фармацевтику. Эти отрасли требуют исследовательской базы, лабораторного контроля и подготовки специалистов, способных работать со сложными производственными процессами.

В январе 2026 года правительство одобрило соглашения по четырем фармацевтическим производствам на 173 млрд тенге. Проекты охватывают Алматы, Алматинскую и Туркестанскую области и предусматривают локализацию 356 наименований лекарственных средств, включая биопрепараты и активные фармацевтические ингредиенты.

"Такие предприятия задают предметные ориентиры для образовательной и научной системы. Нужны химики, технологи, специалисты по качеству и исследователи, понимающие требования конкретного производства". Эдуард Полетаев

Инвестиции превращают приоритеты в производства

Реализацию выбранных направлений Полетаев связывает с инвестиционной моделью, объединяющей государственные средства, частный капитал и зарубежные вложения.

"Нужно уходить от идеологии расходов и трат. Для модернизации нужны финансовые менеджеры, которые понимают, что мы не просто тратим бюджетные деньги, а вкладываем, инвестируем". Эдуард Полетаев

В Послании предусмотрено выделение около 6,5 трлн тенге из Национального фонда на инфраструктурную модернизацию до конца 2029 года. Принцип участия государства президент сформулировал так: "государственные средства должны стать гарантией привлечения частных инвестиций".

По мнению Полетаева, государственная политика должна создавать условия, при которых вложения разных участников дополняют друг друга. У бюджета, частного инвестора и зарубежного партнера могут быть разные задачи в одном проекте: инфраструктура, производственные мощности, технологии, оборудование.

Политолог подчеркивает, что привлечение капитала остается постоянной задачей. Даже развитые страны, выступающие инвестиционными донорами, одновременно принимают средства из-за рубежа. Для Казахстана значимы и внутренние источники роста, и сотрудничество с международными партнерами.

В опубликованном правительством обзоре портфель KAZAKH INVEST включал 215 проектов на 78,6 млрд долларов. Из них 93 проекта на 32,2 млрд долларов находились в реализации, еще 122 на 46,4 млрд долларов – в проработке.

Эти стадии отражают последовательность инвестиционной работы: от подготовки проекта и договоренностей до строительства и запуска. Полетаев обращает внимание именно на осуществление заявленных планов, поскольку экономический результат появляется по мере их превращения в действующие мощности.