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Наука и технологии

Как технологии ИИ планируют внедрять в экономику Казахстана

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 13:27 Фото: freepik
Директор Департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства науки и высшего образования РК Нурсултан Махатов 24 февраля 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал, как технологии ИИ планируют внедрять в экономику Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что инновационная программа AI-Sana охватит 100 тыс. студентов и даст им знания и навыки для внедрения ИИ в основные отрасли экономики. Проект направлен на поддержку молодых талантов и создание стартапов DeepTech. Программа разработана с участием ведущих мировых экспертов.

"Данная программа призвана изменить мышление студентов и преподавателей, способствуя переходу вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. AI-Sana станет стратегическим инструментом для будущего развития, трамплином для инноваций и предпринимательства, а также идеологической основой для формирования стартап-нации со студенческих времен", – сказал Нурсултан Махатов.

Председатель правления АО "Фонд науки" Камиль Акатов пояснил, что AI-Sana состоит из нескольких этапов.

На нулевом этапе в ближайшее время будут охвачены студенты по всем направлениям. Это основная базовая онлайн-программа введения в искусственный интеллект. Образовательный блок будет доступен для всех желающих студентов. Ключевым моментом программы является то, что каждый этап подразумевает отбор. На следующем этапе останутся порядка 100 тыс. студентов. Они пройдут углубленное обучение.

После отбора перспективных проектов и идей минимально жизнеспособные продукты отправят на доработку и масштабирование. Завершающий этап включает поддержку стартапов для выхода на рынок.

"Цель этой модульной программы – это обеспечить всестороннюю подготовку специалистов и стартапов, создавая им благоприятные условия для внедрения отраслевых решений и искусственного интеллекта в экономику Казахстана", – подчеркнул Камиль Акатов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству форсировать развитие искусственного интеллекта в стране. Он отметил, что большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana.

Бауыржан Муканов
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