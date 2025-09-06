От сырьевого экспорта к внутреннему рынку: как рост доходов граждан меняет экономику Казахстана

Казахстан, долгое время опиравшийся на экспорт природных ресурсов, сегодня находится на перепутье. Cтрана начинает активно осваивать новую экономическую модель, где главным двигателем роста становится не внешняя торговля, а доходы собственных граждан, сообщает Zakon.kz.

О том, как этот трудный переход, требующий масштабных инвестиций и нестандартных решений, в конечном итоге сформирует полноценный внутренний рынок, размышляет политолог Марат Шибутов.

В чем отличие стран со средними доходами от стран с малыми/сырьевыми доходами? – такой вопрос задает эксперт и приводит показательную историческую аллегорию.

Согласно одной байке, переход к массовому рынку потребления начался тогда, когда Генри Форд стал платить рабочим на своем конвейере в 5 раз больше, чем конкуренты. Это привело к тому, что первым делом рабочие Форда стали покупать выпущенные ими автомобили и в результате Форд больше выиграл на повышении продаж, чем потратил на повышение зарплат. Таким образом, рост экономики стал определяться спросом.

По мнению аналитика, чтобы страна перешла от средних доходов к высоким, надо, чтобы у граждан выросли доходы. Причем не только личные – это слишком просто, выросли еще и общественные блага, дающие немонетарные льготы.

"К примеру, в квартире есть газ и горячая вода, что экономит электроэнергию, рядом с домом есть парк и тренажерная площадка, которые экономят деньги на отдых и спорт, в микрорайоне строится школа/детсад/больница/физкультурный комплекс/дом творчества, которые также экономят деньги семье с детьми. Но на это тоже нужны деньги". Марат Шибутов

Сейчас говорят о повышении цен и тарифов. Но за счет чего поднимать зарплаты работникам, ведь деньги с неба не падают, продолжает Марат Шибутов. Сколько будет стоить ваша квартира, если дом разморозится в декабре и так простоит до марта? Явно не ту же стоимость. И так в куче сфер – людям недоплачивали, теперь зарплаты приводятся к справедливым. При этом уже начинает формироваться спрос, так как у людей растут доходы. До этого мы зависели от спроса стран, куда шел наш экспорт.

"Фактически у нас сейчас сложный период, потому что на окончание большого нефтяного цикла наслоилась необходимость обновлять инфраструктуру, плюс сильно выросло население, требующее социального обеспечения. Но, тем не менее, все равно не только по прямым, но и по косвенным признакам можно видеть, что доходы народа растут". Марат Шибутов

К примеру, количество налогоплательщиков транспортного налога по итогам 2024 года по сравнению с 2020 годом выросло на более чем 270 тысяч и составило 3 096 400 человек – люди покупают автомобили. Также они покупают недвижимость – количество собственников имущества увеличилось с 3 854 200 в 2020 году до 4 983 200 человек в 2024 году. То есть за 5 лет 1 129 000 человек купили квартиры.

У людей есть деньги на поездки – если в 2018 году самолетами было перевезено 7,6 млн человек, то в 2024 году – уже 14,4 млн человек. И даже внутри городов люди стали ездить больше на такси. В 2018 году 54,3 млн человек перевезено на такси, в 2024 году – 73,3 млн человек.

Так что у нас идет довольно трудный, но крайне важный процесс трансформации экономики – мы формируем полноценный внутренний рынок за счет повышенных доходов граждан, одновременно стараясь улучшить среду их проживания. Но в реальном мире нет простых, легких и правильных решений, резюмирует политолог.

Ранее мы сообщили, что, согласно отчету Bank of America, на 1 сентября 2025 года Казахстан входит в десятку самых быстрорастущих экономик региона развивающихся стран EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).