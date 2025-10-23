Цифровизация в Казахстане: как новые технологии меняют жизнь граждан

Цифровизации в нашей стране уделяется особое внимание. Главный упор в Послании народу РК президент Касым-Жомарт Токаев сделал на усиление развития в сфере внедрения цифровых технологий. Какие планы и результаты достигнуты в этой области – в материале Zakon.kz.

В своем выступлении на совместном заседании палат Парламента 8 сентября глава государства поставил цель сделать Казахстан полностью цифровой страной в течение трех лет, сделав цифровизацию ключевым инструментом для модернизации экономики и повышения качества жизни.

"С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех. Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления. Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Драйвер перемен: масштабная цифровизация глазами экономиста

Для этого будет реализован проект "Цифровой кодекс" и создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, внедрен искусственный интеллект во все сферы жизни, включая государственное управление и промышленность, сказал глава государства.

Целью стало – повысить удобство для казахстанцев и эффективность взаимодействия граждан с государством, при этом укрепив в стране кибербезопасность. Эта необходимость проявляется в высоком уровне проникновения интернета в нашу жизнь и улучшении цифровой грамотности.

Внедрение цифровизации

Как рассказали в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан (МИИЦР), согласно принятой правительством в июле 2024 года пятилетней Концепции по развитию искусственного интеллекта, было разработано шесть основных направлений: данные, инфраструктура, человеческий капитал, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), законодательство и акселерационные программы. С этого момента работа велась в рамках ее реализации.

Следующим масштабным проектом в рамках формирования институциональной среды станет Цифровой кодекс. Он нацелен на формирование комплексного правового регулирования цифровой сферы страны.

"Кодекс охватывает широкий спектр вопросов – от механизмов цифровой трансформации до регулирования цифровых отношений и управления цифровыми рисками", – рассказали в министерстве.

Кроме того, по поручению главы государства был создан Совет по развитию искусственного интеллекта. Первое заседание совета состоялось 1 октября текущего года. Совет отличается исключительным уровнем экспертизы и включает в свой состав признанных мировых лидеров в области искусственного интеллекта.

ИИ в госуправлении

Вместе с тем с апреля МИИЦР совместно с Агентством по делам государственной службы РК запустили обучение по ИИ-навыкам для госслужащих – AI Qyzmet. Это первая в Центральной Евразии программа обучения госслужащих в области искусственного интеллекта (ИИ). Она направлена на повышение эффективности государственной службы за счет внедрения AI-инструментов в рабочие процессы.

Также еще одним приоритетным направлением является криптоиндустрия. Казахстан формирует прозрачную и инвестиционно привлекательную экосистему на основе crypto-friendly регулирования.

В рамках концепции в Казахстане также работают над созданием благоприятного налогового режима, снижения административных барьеров и обеспечение доступа к финансовой инфраструктуре. Специалисты стараются достичь результатов по упрощению валютных процедур и интеграции цифровых активов в текущую нормативную базу. Так, осуществлен запуск пилотной зоны Cryptocity – проект крипторезерва, трансграничные расчеты в цифровых активах, а также реализация программы 70/30 по модернизации энергомощностей с участием майнинговых инвесторов.

"Все это формирует открытую экосистему, ориентированную на устойчивый рост и технологическое развитие", – уверены в министерстве.

Безусловно, параллельно ведется подготовка IT-специалистов, таким образом развивая человеческий капитал в соответствии с цифровизацией.

С развитием технологий, включая искусственный интеллект и цифровые возможности, Казахстан активно работает над улучшением качества государственного управления и повышения эффективности отраслей экономики.

"Министерство реализует государственную политику в сфере цифрового развития и внедрения искусственного интеллекта в стране, которая направлена не на сокращение рабочих мест, а на улучшение инфраструктуры, повышение квалификации специалистов и самое важное – развитие человеческого капитала". МИИЦР РК

Специалисты поясняют: важно понимать – искусственный интеллект будет использоваться для автоматизации рутинных задач и повышения эффективности работы сотрудников, а не для их замены. Рутинные процессы, такие как обработка данных или выполнение стандартных административных процедур, будут автоматизированы, что позволит специалистам сосредоточиться на более сложных и креативных задачах.

Внедрение искусственного интеллекта в отраслях

Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утверждены 20 карт цифровой трансформации. Таким образом, Казахстан систематизирует переход к "умному" управлению.

Тем самым цифровизация стала ключевым условием достижения целей устойчивого развития (ЦУР), так как обеспечивает быстрые решения глобальных проблем, прозрачность управления и равный доступ к услугам.

"Без цифровых технологий и управления на основе данных невозможно реализовать Повестку-2030 и обеспечить устойчивое развитие. Цифровая трансформация – не просто внедрение технологий. Это комплекс мероприятий, включающий в себя реинжиниринг, внедрение цифровых технологий и использование данных в целях преобразования государственного управления, экономики и социальной сферы", – пояснили в министерстве.

В основе карт цифровой трансформации два ключевых источника:

Документы системы госпланирования – концепции, стратегии, программы развития. Обратная связь от граждан и бизнеса – через e-Otinish, единый контект-центр 109, соцсети, СМИ и приемы граждан.

Таким образом, карты цифровой трансформации позволяют сделать процессы проще, быстрее и эффективнее, в том числе с помощью ИИ и новых подходов к архитектуре данных.

"Подход будет внедряться в регионах. Мы понимаем, что в большей степени сейчас KPI по цифровизации в регионах выставляется несистемно. Поэтому карты цифровой трансформации помогут систематизировать это направление. На сегодняшний день утверждено 20 карт цифровой трансформации (КЦТ), охватывающих 72 сферы государственного управления и нацеленных на достижение 10 ЦУР", – отметил в своей речи заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, выступая в Мажилисе.

Цифровая трансформация в АПК

Внимание уделено вопросам цифровой трансформации агропромышленного комплекса, внедрению технологий искусственного интеллекта и совместным действиям по созданию взаимосвязанной экосистемы для устойчивого развития сельского хозяйства.

В аграрной сфере цифровизация становится ключевым инструментом реализации устойчивого развития.

Внедряется ИИ-помощник для фермеров, который консультирует по вопросам субсидий и государственной поддержки, а также создается экосистема "Электронный агропромышленный комплекс (е-АПК)", ориентированная на развитие Smart Farming.

Так, к 2028 году планируется охватить не менее 50% сельхозугодий, что повысит урожайность на 20-25% и сократит потери от засух и вредителей благодаря предиктивной аналитике. Одновременно до 90% поголовья скота будет промаркировано с использованием RFID-меток и ИИ-мониторинга, что укрепит продовольственную безопасность страны.

Таким образом, цифровизация АПК в Казахстане – это не только инструмент модернизации отрасли, но и вклад в глобальные цели по искоренению голода и повышению устойчивости аграрного сектора.

Также реализуется система поддержки по социальным вопросам благодаря скрининговому механизму с внедренным в него искусственным интеллектом для скорейшего выявления нуждающихся семей и принятия решения о помощи. Таким образом, реализация поддержки по улучшению благополучия семей происходит в разы быстрее.

"Система поддержки принятия решений акимов по социальным вопросам на базе ЦКС" – скрининговая модель благополучия семей, созданная по международной методологии ООН, используя данные из более 20 источников, делит все семьи на пять категорий благополучия. Применяя искусственный интеллект, мы можем выявлять нуждающиеся семьи для оперативной и точечной помощи". МИИЦР

"Социальный кошелек" – проект, позволивший посредством системы ваучеров реализовать такие проактивные госуслуги, как "бесплатное горячее питание школьников", "получение лекарственных средств", "получение социально значимых продуктов питания" и прочее.

Одновременно в стране последовательно внедряются цифровые решения для обеспечения равного доступа граждан к государственным услугам и социальным возможностям.

Одним из ключевых проектов является eGov AI – интеллектуальный помощник, который помогает казахстанцам получать информацию о государственных услугах, правилах и формах их оказания. Это делает взаимодействие с государством более простым и доступным.