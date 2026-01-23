Банки стали меньше кредитовать население в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года рассказал, как повышение базовой ставки отразилось на политике банков по выдаче кредитов бизнесу и населению, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что каждый год Нацбанк делает обзор кредитной активности в Казахстане. Соответствующий документ планируют опубликовать в следующий вторник, 27 января. "На самом деле, если мы говорим о кредитах экономике, то есть бизнесу, там, наоборот, у нас идет достаточно значительное оживление... По итогам 11 месяцев кредиты экономике, бизнесу выросли на 21,5%", – добавил он. Между тем, по его данным, потребительское беззалоговое кредитование замедлилось. "Вы всегда, помните, говорили: вот, закредитованность, она слишком влияет на состояние инфляции, долларизацию, потому что в основном это импортные товары. Оно существенно снизилось, и сейчас объем выдач за, опять же, 11 месяцев составил 7,3%. По итогам года будет и того ниже. ​То есть постепенно вот этот баланс между корпоративным кредитованием и кредитованием граждан восстанавливается", – резюмировал глава Нацбанка. Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п.

