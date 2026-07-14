Сколько средств поступило в Нацфонд в 2026 году

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 14 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о поступлениях в Национальный фонд Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, активы Нацфонда увеличились на 2%, составив $65,1 млрд тенге.

"Сумма поступлений в фонд составила 1,9 трлн тенге. Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет – 1,9 трлн тенге", – сказал Сулейменов.

А инвестиционный доход Нацфонда за 6 месяцев составил 2,9%, или 1,9 млрд долларов.

Объем продажи иностранной валюты из Нацфонда на биржевом рынке за первое полугодие составил 2,2 млрд долларов.

Ранее Сулейменов заявил об ускорении темпов непродовольственной инфляции в Казахстане.