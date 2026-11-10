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Экономика и бизнес

Что обсудили Казахстан и США перед визитом Токаева в Майами

Флаги США и Казахстана, флаги Соединённых Штатов Америки и Казахстана, флаги США и РК, флаги Америки и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:54 Фото: senate.parlam.kz
В Вашингтоне 9 ноября 2026 года на полях саммита B20 состоялся казахстанско-американский бизнес-форум "От стратегического партнерства к реальным проектам", организованный Министерством иностранных дел РК совместно с НПП "Атамекен" и Торговой палатой США, сообщает Zakon.kz.

В МИД 10 ноября отметили, что мероприятие организовано в преддверии визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Майами для участия в саммите G20 по приглашению президента США Дональда Трампа и объединило представителей государственных органов, национальных компаний, финансовых институтов, а также деловых кругов двух стран для обсуждения дальнейших перспектив торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Казахстан был представлен на саммите одной из наиболее многочисленных бизнес-делегаций. В ее состав вошли специальный представитель президента РК по взаимодействию с США Ержан Казыхан, заместитель премьер-министра – министр транспорта РК Асел Жанасова, председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, председатель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Канат Шарлапаев, а также руководители профильных министерств, представители фонда "Самрук-Қазына", национальных и частных компаний и финансовых институтов.

С американской стороны в бизнес-форуме приняли участие первый заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау, президент Торговой палаты США Сюзанн Кларк, руководители компаний – членов Казахстанско-американского делового совета (USKZBC) и более 100 предприятий США в сфере транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий и финансов.

"Для меня большая честь присутствовать на мероприятии и приветствовать участие Казахстана в его работе. Тот факт, что Казахстан представлен здесь самой многочисленной делегацией, наглядно свидетельствует о растущем международном авторитете страны и ее укреплении в качестве одного из ведущих игроков мировой экономики. Для меня также большое удовольствие видеть стольких представителей американского частного сектора, проявляющих живой интерес к возможностям, которые открывает Казахстан", – заявил Кристофер Ландау, открывая бизнес-форум.
США, Казахстан, делегации, бизнес-форум, участники, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:54

Фото: gov.kz

В ходе мероприятия были обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и США, расширения промышленной кооперации и реализации совместных инициатив в приоритетных отраслях экономики. Стороны рассмотрели возможности углубления взаимодействия в области транспорта и логистики, энергетики, критических минералов, сельского хозяйства, цифровых и финансовых технологий, включая искусственный интеллект.

Обсуждения прошли в рамках четырех тематических сессий с участием представителей профильных ведомств, национальных компаний и частного сектора двух стран. Отдельное внимание уделено новым сферам сотрудничества, в том числе вопросам локализации производств, внедрения передовых технологий, развития перерабатывающей промышленности и расширения участия казахстанских предприятий в международных производственных цепочках.

Казахстанская делегация также представила масштабный план по развитию инфраструктуры и строительству новых объектов, что обозначено президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Подчеркнув значительный потенциал для реализации совместных проектов, казахстанская сторона пригласила американские компании и инвесторов к активному участию в их осуществлении.

США, Казахстан, делегация, бизнес-форум, участники, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:54

Фото: gov.kz

"Американские и казахстанские компании выстроили успешные партнерские отношения, которые на протяжении десятилетий объединяют инвестиции, технологии и поколения квалифицированных специалистов. Сегодня перед нами открывается возможность заложить столь же прочную основу для долгосрочного сотрудничества в новых отраслях", – отметил Ержан Казыхан, выступая перед участниками форума.

Бизнес-форум продолжил многолетнее взаимодействие Казахстана с Торговой палатой США, представляющей интересы более 3 млн американских компаний. Казахстан является единственным государством региона, имеющим собственный деловой совет в структуре этой организации, который служит площадкой для укрепления прямых связей между компаниями двух стран, продвижения совместных проектов и организации американских торговых миссий США в Казахстан.

На полях саммита члены казахстанской делегации также провели двусторонние встречи с представителями Администрации и Конгресса США, а также ведущих финансовых институтов. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней экономической повестки и перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

По итогам переговоров подписан ряд соглашений в приоритетных сферах торгово-инвестиционного сотрудничества.

США, Казахстан, делегации, бизнес-форум, участники, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:54

Фото: gov.kz

Саммит "Группы двадцати" (G20) пройдет 14-15 декабря 2026 года в Майами под председательством президента США Дональда Трампа.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:54
Саммит G20 в Майами и визит госсекретаря США в Казахстан: что обсудили Мухтар Тлеуберди и Марко Рубио

О том, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите G20 в Майами по приглашению Дональда Трампа, стало известно 13 августа 2026 года. А 27 октября на имя президента Казахстана поступила телеграмма от американского лидера. В ней Трамп, обращаясь к Токаеву, заявил: "С нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите G20 в декабре".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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