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Политика

"С нетерпением жду встречи с вами на саммите G20": раскрыто содержание телеграммы от Трампа Токаеву

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 16:07 Фото: akorda.kz
На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента США Дональда Трампа по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы 27 октября 2026 года опубликовал сайт Акорды.

"Горжусь тем, как за прошедший год мы углубили наше партнерство – от сотрудничества в сфере международного мира и безопасности до заключения знаковых коммерческих соглашений, приносящих пользу обеим странам. В 1991 году Соединенные Штаты первыми признали Казахстан в качестве суверенного государства на международной арене. Наша приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности вашей страны остается непоколебимой. Американские компании сыграли и продолжат играть важную роль во впечатляющих экономических успехах Казахстана. Уверен, что крепнущая дружба между нашими странами будет приносить ощутимые результаты на протяжении многих десятилетий. С нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите G20 в декабре", – написал Дональд Трамп.

25 октября 2026 года, в День Республики, Акорда сообщила о поступающих в адрес президента поздравлениях от глав иностранных государств и руководителей международных организаций. В списке поздравивших были президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и другие.

13 августа 2026 года стало известно, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите G20 в Майами по приглашению Дональда Трампа.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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