Казахстан и США обсудили стратегическое партнерство в Вашингтоне
Как уточнили в Министерстве иностранных дел Казахстана, заседание прошло в Вашингтоне 31 мая 2024 года.
"В ходе мероприятия с участием представителей государственных органов и ведомств двух стран стороны подвели итоги совместной работы за прошедший период, сверив часы по текущим вопросам двусторонней и региональной повестки, а также наметили дальнейшие планы по развитию и углублению расширенного стратегического партнерства, акцентируя особое внимание на аспектах политического и экономического сотрудничества, а также человеческого измерения".Пресс-служба МИД РК
Фото: пресс-служба МИД РК
Также сообщается, что участники обсудили итоги прошедшего в марте текущего года визита заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в США и его встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном.
"Акан Рахметуллин подчеркнул корреляцию политических и демократических преобразований, заявленных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, с основными вопросами двусторонней повестки, а также важность развития инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов, являющихся одними из основных элементов двустороннего торгово-экономического взаимодействия".Пресс-служба МИД РК
В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в области энергетики и критических минералов.
Фото: пресс-служба МИД РК
Американская сторона в свою очередь высоко отметила устойчивый прогресс двустороннего партнерства, уделяя особое внимание проектам, запущенным по итогам саммита глав государств "С5+1" в сентябре прошлого года.
"В заключение заседания комиссии стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе... Стороны договорились провести очередное заседание Казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству в 2025 году в Астане".Пресс-служба МИД РК
Фото: пресс-служба МИД РК
26 марта 2024 года зампремьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили поступательное развитие расширенного стратегического партнерства РК – США в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Госсекретарь заявил, что США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах.
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