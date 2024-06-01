Казахстан и США обсудили стратегическое партнерство в Вашингтоне

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели шестое заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству между РК и США, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве иностранных дел Казахстана, заседание прошло в Вашингтоне 31 мая 2024 года.

"В ходе мероприятия с участием представителей государственных органов и ведомств двух стран стороны подвели итоги совместной работы за прошедший период, сверив часы по текущим вопросам двусторонней и региональной повестки, а также наметили дальнейшие планы по развитию и углублению расширенного стратегического партнерства, акцентируя особое внимание на аспектах политического и экономического сотрудничества, а также человеческого измерения". Пресс-служба МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

Также сообщается, что участники обсудили итоги прошедшего в марте текущего года визита заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу в США и его встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Акан Рахметуллин подчеркнул корреляцию политических и демократических преобразований, заявленных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, с основными вопросами двусторонней повестки, а также важность развития инфраструктурных проектов и транспортных маршрутов, являющихся одними из основных элементов двустороннего торгово-экономического взаимодействия". Пресс-служба МИД РК

В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в области энергетики и критических минералов.

Фото: пресс-служба МИД РК

Американская сторона в свою очередь высоко отметила устойчивый прогресс двустороннего партнерства, уделяя особое внимание проектам, запущенным по итогам саммита глав государств "С5+1" в сентябре прошлого года.

"В заключение заседания комиссии стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе... Стороны договорились провести очередное заседание Казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству в 2025 году в Астане". Пресс-служба МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

26 марта 2024 года зампремьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в Вашингтоне встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили поступательное развитие расширенного стратегического партнерства РК – США в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Госсекретарь заявил, что США признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах.