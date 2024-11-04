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Казахстан и Россия обсудили вопросы, связанные с обозначением линии государственной границы

Пограничный знак на российско-казахстанской границе, казахстанско-российская граница, граница России и Казахстана, границы России и Казахстана, границы РФ и РК, граница РФ и РК, государственная граница между Россией и Казахстаном, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 12:07 Фото: pxhere
Состоялось 143-е заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Об этом сегодня, 4 ноября 2024 года, проинформировали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что заседание проходило в Алматы с 28 октября по 1 ноября.

"Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, утвердили соответствующие проекты итоговых документов демаркации, а также планы-графики работы Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии и камеральных работ на 2025 год. Следующее заседание комиссии состоится в декабре 2024 года на территории Российской Федерации".Пресс-служба МИД РК

142-е заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии проходило в Москве с 30 сентября по 4 октября 2024 года.

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Россия МИД РК Алматы Казахстан 2024 год Внешняя политика
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