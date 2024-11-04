Казахстан и Россия обсудили вопросы, связанные с обозначением линии государственной границы

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Состоялось 143-е заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Об этом сегодня, 4 ноября 2024 года, проинформировали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

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