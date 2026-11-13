От первой инвестиции к партнерству на десятилетия: вклад "Филип Моррис Казахстан" в экономику страны
По последним данным, за девять месяцев 2026 года десять крупнейших предприятий Алматинской области перечислили в бюджет 395,34 млрд тенге, и более 40% этой суммы пришлось на "Филип Моррис Казахстан". Компания вышла на первое место по объему налоговых отчислений: 163,04 млрд тенге.
Путь к этому результату начался в 1993 году, когда "Филип Моррис Интернешнл" вышла на рынок Казахстана и стала обладателем лицензии иностранного инвестора № 001. С тех пор в производство вложено более 288 млрд тенге, а бюджет получил свыше 1,6 трлн тенге налогов и обязательных платежей. Это не единственное признание заслуг компании за последние месяцы: в июне 2026 года "Филип Моррис Казахстан" получила благодарность президента за многолетнюю инвестиционную деятельность, развитие производства и экспортного потенциала страны
Долгосрочное партнерство – это не только действующее производство, но и новые инвестиции. Один из ключевых проектов последних лет – модернизация фабрики "Филип Моррис Казахстан" в Илийском районе. В 2025 году здесь запустили новые производственные линии по выпуску бездымной продукции. Общий объем инвестиций в проект составит около 90 млн долларов. Проект также создал около 200 новых рабочих мест для казахстанских специалистов, преимущественно технического и инженерного профиля. Фабрика стала одной из восьми производственных площадок компании в мире, выпускающих бездымную продукцию.
"Речь идет не только о количестве, а в первую очередь о качестве рабочих мест. Это высокотехнологичные и квалифицированные позиции, создаваемые в производственном регионе. Это новые возможности для карьеры, получение новых навыков и долгосрочные перспективы для казахстанце", – сказал управляющий директор Филип Моррис по Казахстану и Центральной Азии Омар Абделлатиф.
Инвестиции в современное производство неразрывно связаны с развитием человеческого капитала. Компания развивает систему профессионального обучения сотрудников, управленческие компетенции и международный обмен опытом. Для специалистов нового производства обучение начинается еще до запуска линий: подготовка инженерного и технического персонала может занимать несколько месяцев.
"Наш экономический вклад не ограничивается налогами: мы активно инвестируем в человеческий капитал. Казахстан – молодая страна с огромным потенциалом, и для нас важно создавать возможности, чтобы он полностью раскрылся. Мы даем сотрудникам возможность получать международный опыт, в том числе в структурах компании в Швейцарии, Германии и ОАЭ. Это двусторонний обмен: специалисты возвращаются в Казахстан с уникальной экспертизой для развития новых компетенций", – говорит Омар Абделлатиф.
На практике этот подход реализуется через программы обучения и профессионального развития. Сотрудники проходят стажировки и тренинги с участием международных экспертов, перенимают передовой опыт и повышают квалификацию. Качество этой работы подтверждает и статус Top Employer, который компания получает уже девять лет подряд.
Еще одно направление кадровой политики – обеспечение равных возможностей для профессионального развития мужчин и женщин. "Филип Моррис Казахстан" стала первой компанией в стране, прошедшей международную сертификацию EQUAL-SALARY, которая подтверждает соответствие международным стандартам равной оплаты труда. Весной этого года компания вновь получила сертификат, который будет действовать до середины 2028 года. Принципы равных возможностей отражаются и в составе руководства. По данным компании, сегодня около половины управленческой команды ФМК в Казахстане составляют женщины.
"Филип Моррис Казахстан" последовательно придерживается принципов равных возможностей и прозрачных условий для всех сотрудников независимо от пола, должности или подразделения. Сертификат EQUAL-SALARY подтверждается по итогам комплексной оценки: анализа данных по оплате труда, аудита HR-процессов и опроса мнения сотрудников. Повторная сертификация подтверждает, что эти принципы реализуются в компании на практике", – отметила Мадина Анаятова, директор по управлению персоналом "Филип Моррис Казахстан".
Развитие производства, расширение экспортных возможностей и инвестиции в человеческий капитал – составляющие долгосрочной, устойчивой стратегии ФМК в Казахстане. За более чем три десятилетия работы компания сформировала основу для дальнейшего роста и намерена продолжать эту работу.