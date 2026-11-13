От первой инвестиции к партнерству на десятилетия: вклад "Филип Моррис Казахстан" в экономику страны

29 октября в Илийском районе Алматинской области на мероприятии ко Дню предпринимателей "Филип Моррис Казахстан" получила звание "Бюджеттің сенімді тірегі" ("Лучший налогоплательщик"), сообщает Zakon.kz.

По последним данным, за девять месяцев 2026 года десять крупнейших предприятий Алматинской области перечислили в бюджет 395,34 млрд тенге, и более 40% этой суммы пришлось на "Филип Моррис Казахстан". Компания вышла на первое место по объему налоговых отчислений: 163,04 млрд тенге.

Путь к этому результату начался в 1993 году, когда "Филип Моррис Интернешнл" вышла на рынок Казахстана и стала обладателем лицензии иностранного инвестора № 001. С тех пор в производство вложено более 288 млрд тенге, а бюджет получил свыше 1,6 трлн тенге налогов и обязательных платежей. Это не единственное признание заслуг компании за последние месяцы: в июне 2026 года "Филип Моррис Казахстан" получила благодарность президента за многолетнюю инвестиционную деятельность, развитие производства и экспортного потенциала страны

Долгосрочное партнерство – это не только действующее производство, но и новые инвестиции. Один из ключевых проектов последних лет – модернизация фабрики "Филип Моррис Казахстан" в Илийском районе. В 2025 году здесь запустили новые производственные линии по выпуску бездымной продукции. Общий объем инвестиций в проект составит около 90 млн долларов. Проект также создал около 200 новых рабочих мест для казахстанских специалистов, преимущественно технического и инженерного профиля. Фабрика стала одной из восьми производственных площадок компании в мире, выпускающих бездымную продукцию.

"Речь идет не только о количестве, а в первую очередь о качестве рабочих мест. Это высокотехнологичные и квалифицированные позиции, создаваемые в производственном регионе. Это новые возможности для карьеры, получение новых навыков и долгосрочные перспективы для казахстанце", – сказал управляющий директор Филип Моррис по Казахстану и Центральной Азии Омар Абделлатиф.

Инвестиции в современное производство неразрывно связаны с развитием человеческого капитала. Компания развивает систему профессионального обучения сотрудников, управленческие компетенции и международный обмен опытом. Для специалистов нового производства обучение начинается еще до запуска линий: подготовка инженерного и технического персонала может занимать несколько месяцев.

"Наш экономический вклад не ограничивается налогами: мы активно инвестируем в человеческий капитал. Казахстан – молодая страна с огромным потенциалом, и для нас важно создавать возможности, чтобы он полностью раскрылся. Мы даем сотрудникам возможность получать международный опыт, в том числе в структурах компании в Швейцарии, Германии и ОАЭ. Это двусторонний обмен: специалисты возвращаются в Казахстан с уникальной экспертизой для развития новых компетенций", – говорит Омар Абделлатиф.

На практике этот подход реализуется через программы обучения и профессионального развития. Сотрудники проходят стажировки и тренинги с участием международных экспертов, перенимают передовой опыт и повышают квалификацию. Качество этой работы подтверждает и статус Top Employer, который компания получает уже девять лет подряд.

Фото: ФМК

Еще одно направление кадровой политики – обеспечение равных возможностей для профессионального развития мужчин и женщин. "Филип Моррис Казахстан" стала первой компанией в стране, прошедшей международную сертификацию EQUAL-SALARY, которая подтверждает соответствие международным стандартам равной оплаты труда. Весной этого года компания вновь получила сертификат, который будет действовать до середины 2028 года. Принципы равных возможностей отражаются и в составе руководства. По данным компании, сегодня около половины управленческой команды ФМК в Казахстане составляют женщины.

"Филип Моррис Казахстан" последовательно придерживается принципов равных возможностей и прозрачных условий для всех сотрудников независимо от пола, должности или подразделения. Сертификат EQUAL-SALARY подтверждается по итогам комплексной оценки: анализа данных по оплате труда, аудита HR-процессов и опроса мнения сотрудников. Повторная сертификация подтверждает, что эти принципы реализуются в компании на практике", – отметила Мадина Анаятова, директор по управлению персоналом "Филип Моррис Казахстан".

Развитие производства, расширение экспортных возможностей и инвестиции в человеческий капитал – составляющие долгосрочной, устойчивой стратегии ФМК в Казахстане. За более чем три десятилетия работы компания сформировала основу для дальнейшего роста и намерена продолжать эту работу.