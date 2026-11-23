Управление СЭЗ Казахстана могут доверить иностранцам

Фото: primeminister.kz

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на правительственном часе в Курултае 23 ноября 2026 года рассказал о планах пересмотреть порядок работы специально-экономических зон (СЭЗ) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев напомнил, что в настоящее время в Казахстане функционируют 19 специальных экономических и 69 индустриальных зон, созданных для привлечения инвестиций и открытия новых производств. По его словам, на их территории реализуется более 900 проектов, привлечено свыше 7 трлн тенге инвестиций. "Предприятия произвели продукции на 22,3 трлн тенге и уплатили в бюджет более 1 трлн тенге налогов. Несмотря на достигнутые результаты, в деятельности СЭЗ остаются вопросы, требующие решения. Разработана новая модель функционирования СЭЗ, которая предусматривает три основных направления. Первое – заблаговременная подготовка инфраструктуры. Теперь необходимая инженерная и производственная инфраструктура должна быть готова еще до прихода инвестора. Для этих целей прорабатывается привлечение финансирования Исламского банка развития в размере 1,3 млрд долларов", – отметил министр. Планируется также изменить систему управления. "Пересматриваются подходы к управлению СЭЗ, в том числе предусматривается их передача в управление частным, в том числе иностранным инвесторам. Управляющие компании должны стать полноценными операторами развития – активно привлекать инвесторов, сопровождать проекты и оказывать качественные услуги предпринимателям. Будет также повышено качество отбора проектов, в частности, с оценкой баланса производственных мощностей, которая позволит выявлять риски возникновения избыточных мощностей и дублирования производств, с учетом потребности рынка и загруженности действующих предприятий. Таким образом, деятельность СЭЗ перейдет на совершенно новый формат", – резюмировал глава Минпромышленности и строительства. Ранее Ерсайын Нагаспаев рассказал, какие структурные изменения происходят в экономике страны.

Поделитесь новостью