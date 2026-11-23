Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на правительственном часе в Курултае 23 ноября 2026 года рассказал, какие структурные изменения происходят в экономике страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Нагаспаев сообщил, что с 2024 года на протяжении трех лет подряд доля обрабатывающей промышленности в ВВП превышает долю горнодобывающей промышленности.

"За последние три года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 14,5%. Инвестиции в отрасль за этот период выросли вдвое и достигли 3 трлн тенге. По итогам 10 месяцев 2026 года рост производства составил 9,3%. Это самый высокий показатель за последние 25 лет", – указал он.

По его словам, на долю металлургии приходится около 40% объема обрабатывающей промышленности.

"До конца 2029 года планируется в два раза увеличить объемы переработки меди, алюминия и цинка, а также свинца – на 14%. Кроме того, принимаются меры по стимулированию переработки концентратов цветных металлов на территории страны. Для этого утверждена специальная методика и подготовлены соответствующие изменения в законодательство. Основная цель этих мер – обеспечить полную загрузку производственных мощностей отечественных предприятий и снабдить необходимым сырьем новые проекты. К примеру, до 2030 года в Карагандинской области и области Абай планируется построить два медеплавильных завода мощностью по 300 тысяч тонн каждый. Новые заводы также будут обеспечены необходимым сырьем за счет применения данного механизма", – резюмировал Нагаспаев.

Ранее депутат Дания Еспаева рассказала, как можно развить отечественную перерабатывающую промышленность.