Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 24 ноября 2026 года рассказал, почему важно усилить борьбу с интернет-мошенничеством, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что в современных условиях связь является критически важной инфраструктурой.

"Кибератаки, аварии или отключение отдельных узлов способны затронуть одновременно миллионы пользователей и работу жизненно важных сервисов. Здесь нельзя ограничиваться реагированием на уже произошедшие инциденты. Необходимо заранее выявлять уязвимости, резервировать ключевые каналы и регулярно проверять готовность операторов к нештатным ситуациям", – поручил он.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития также поручено совместно с уполномоченными органами и операторами в трехмесячный срок провести оценку устойчивости критических сетей связи и представить конкретный план устранения выявленных рисков.

Ранее Бектенов поручил ускорить внедрение национального мессенджера Aitu. По его мнению, работа в этом направлении продвигается слишком медленно.

