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Общество

Срочно увеличить производство газовых баллонов поручил Олжас Бектенов

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:50 Фото: freepik
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 10 ноября 2026 года на заседании правительства поручил увеличить производство газовых баллонов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в прошлый отопительный сезон произошло семь случаев взрывов газовых баллонов.

"Основными причинами взрывов явились нарушения требований их безопасной эксплуатации. Порядка 350 тысяч потенциально опасных бытовых газовых баллонов эксплуатируются уже по 40-50 лет и требуют безотлагательной замены. Министерству промышленности поручалось решить вопрос производства. На данный момент такой завод запущен в Кокшетау. В перспективе планируется открыть подобные производства в Атырау и Алматы", – сказал Бектенов.

Теперь, по его словам, надо наладить работу по замене баллонов как в частных домах, так и в пунктах питания.

"До настоящего времени не урегулирован порядок изъятия и утилизации бытовых баллонов. Поручаю Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах. Акиматам взять на контроль реализацию на местах", – добавил премьер.

Ранее были названы основные причины пожаров в частных домах Казахстана.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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