В Экибастузе малый бизнес все активнее переходит от бумажного учета к цифровым решениям. Например, платформой OnlineDuken, созданной для магазинов у дома и аптек, уже пользуются более 400 торговых точек.

Каждый месяц к сервису подключаются еще 20-30 магазинов. О том, что делает платформу удобной и какие еще инструменты нужны для развития, рассказали предприниматели в ходе бизнес-форума Halyk Bank.

Мы организовали бизнес-форум в Экибастузе, чтобы создать площадку для диалога. Как вы знаете, Экибастуз сегодня – динамично развивающийся промышленный город с большим экономическим потенциалом. И это развитие дает мощный импульс малому и среднему бизнесу, – поясняет директор Экибастузского регионального филиала Рустам Нурышев.

Фото: Halyk Bank

По его словам, для Halyk важно быть не просто банком, а полноценным институциональным партнером для МСБ. Поэтому банку важно было узнать о "болях" предпринимателей, пользующихся OnlineDuken, и предложить свои решения.

Представители малого бизнеса подчеркнули потребность в готовых и легких решениях "под ключ", которые объединяют фискализацию, прием безналичных платежей и складской учет в смартфонах без необходимости приобретать дорогостоящее специализированное оборудование, – пояснил Рустам Нурышев.

Фото: Halyk Bank

При этом он уточнил, что разовых встреч недостаточно, поскольку законодательство, налоговые нормы и рынок меняются очень динамично.

Такие форумы позволяют нам держать руку на пульсе, оперативно узнавать о "болях" предпринимателей на местах и сразу предлагать готовые инструменты нашей экосистемы для решения их задач. Поэтому проведение таких встреч станет регулярной практикой, – отметил Рустам Нурышев.

Что думают пользователи

Владелица магазина "Той Маркет" Ольга Кожевникова в ходе форума отметила практическую пользу встречи. По ее словам, она узнала больше о возможностях OnlineDuken, в том числе о функциях, которыми раньше не успевала пользоваться из-за высокой загруженности.

Фото: Halyk Bank

Также удалось увидеться с другими предпринимателями, пообщаться. В обычной жизни на это просто не хватает времени. А здесь была такая возможность. Мне очень понравилось, – поделилась Ольга Кожевникова.

Как OnlineDuken помогает в повседневной работе

Предприниматели, принявшие участие в бизнес-форуме, отметили не только удобство сервиса OnlineDuken, но и экосистемные решения банка, которые помогают им в повседневной работе. Платформа позволяет зарабатывать бонусы, также владельцы магазинов у дома особенно высоко оценили скорость платежей и возможность пользоваться рассрочкой.

Ольге Кожевниковой, которая начала пользоваться OnlineDuken еще до открытия собственного магазина, особенно нравится возможность получать вознаграждение за расчеты с поставщиками. Начисленные бонусы можно использовать для оплаты новых закупок, отмечает владелица магазина "Той Маркет".

Предпринимательница также воспользовалась бизнес-кредитом на покупку помещения для магазина через приложение Onlinebank. Особенно удобным она считает автоматическое погашение займа.

У меня не болит голова, что нужно платить кредит. Средства каждый день со счета списываются, а 10-го числа мне приходит смс о том, что месячная задолженность по кредиту погашена. Очень удобно, – рассказала предпринимательница.

Почти год назад к OnlineDuken подключилась и Надира Сейтказинова, владелица фруктового склада "Манго". В розничной торговле она работает уже 10 лет, а собственный магазин открыла три года назад.

Через OnlineDuken мы можем оплачивать накладные и производить все необходимые расчеты. Поставщики отправляют нам товар, и через этот сервис мы оплачиваем все счета. Когда начали накапливаться бонусы, мы стали использовать их для оплаты расчетов. Это удобно и выгодно для нас, – подчеркнула Надира Сейтказинова.

Цифровые инструменты пригодились и Майре Амербековой, владелице магазина "Пятнашка", которому уже восемь лет. По словам предпринимательницы, помимо бонусов, ей особенно нравятся скорость платежей и возможность пользоваться рассрочкой.

С момента запуска B2B-маркетплейса для "магазинов у дома" – OnlineDuken – оборот платформы превысил 300 млрд тенге. К сервису подключились более 20 тыс. уникальных минимаркетов – почти половина всех магазинов такого формата в Казахстане. Количество дистрибьюторов на платформе превышает 500.

Эти показатели подтверждают высокий спрос традиционной розницы на современные цифровые решения. Благодаря экосистемному подходу банка владельцы "магазинов у дома" могут решать ключевые бизнес-задачи в рамках единой цифровой среды: принимать безналичные платежи через Halyk, закупать товары у поставщиков через OnlineDuken, а также проводить продажи через кассу re:Kassa с выдачей фискальных чеков. При этом управлять товарными остатками и основными бизнес-процессами можно со смартфона, без необходимости приобретать дополнительное кассовое оборудование.

Партнерский материал