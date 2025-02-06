Владельцы магазинов у дома в Костанае боятся поднятия ставки НДС

Владельцы небольших дворовых магазинов в Костанае уверены, что поднятие ставки НДС и снижение порога по обороту приведет к закрытию торговых точек. Чем обосновывает свою позицию бизнес и что об инициативе правительства сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, узнал Zakon.kz.

Взять кредит, чтобы оплатить налоги

Уже сегодня некоторые из них оформляют кредиты, чтобы оплатить налоги: упали не только продажи, но и растет количество людей, которые берут продукты под роспись или с помощью рассрочек через банковские приложения.

"У меня магазин в 120 квадратов, ежедневная касса составляет не 1 млн тенге. Но порог я уже перешла. И если порог уменьшат, то в него войдет не только малый, но и микробизнес. За счет магазина я плачу налоги, коммунальные услуги, даю работу нескольким людям. А когда не могу найти продавца, фасовщика или уборщицу, то сама делаю эту работу. И такая ситуация не только у меня", – рассказала предприниматель Ирина Петрова.

Владелец магазина у дома Ильяс Катабаев поддерживает коллегу. Он отметил, что хлеб, молоко, подсолнечное масло многие берут в рассрочку либо даже в кредит.

"Что мы сейчас делаем? Мы забираем у людей последнее. О каком увеличении НДС может идти речь? Эти 8% лягут на конечного потребителя. Мы будем думать о повышении стоимости товаров. Мы готовы платить налоги, но и государство со своей стороны должно нас слышать и идти навстречу и давать обратную связь". Ильяс Катабаев

Айгуль Ахметова в беседе с корреспондентом Zakon.kz сказала, что даже если магазин находится в жилом доме, то бизнес платит за коммунальные услуги по тарифу в два-три раза больше, чем владельцы недвижимости – физлица.

"А это немалые деньги. Если закроется микро- и малый бизнес, сколько людей останется без работы. И это произойдет не по тому, что мы так хотим, а у нас не будет возможности платить им зарплату. Цены растут, а зарплаты нет. Сегодня минимальная зарплата 85 тыс. тенге и ее получает немало людей. Мой муж, врач высшей категории, зарабатывает 300 тыс. тенге, а у меня продавец хочет такую зарплату. А как я ее буду платить?". Айгуль Ахметова

Разъяснение депутата: кого коснется повышение НДС

В свою очередь, мажилисмен Еркин Абиль на странице в соцсетях внес разъяснение по этому вопросу. Он отметил, что есть несколько подводных камней. Всего существует три основных модели взаимодействия участников рынка: B2C – business-to-consumer – продажа продукта от бизнеса потребителю/человеку. B2B – business-to-business – продажа продукта от бизнесу бизнесу. B2G – business-to-government – продажа продукта от предприятий государству.

"Так вот, предложенное правительством повышение НДС не касается предпринимателей, работающих с населением, то есть в розницу – кафе, магазины, услуги населению. Для них остается специальный налоговый режим, даже если их обороты будут больше не только 15 млн, но и 100 млн тенге, там порог по годовому обороту предлагается 2 млрд тенге. Плательщиками НДС будут только предприятия, работающие в формате "бизнес для бизнеса" и "бизнес для государства". По ставкам и условиям определенности еще нет, правительство официально свои предложения в мажилис не внесло. Ежедневно идут консультации и обсуждения. В ближайшую пятницу, 7 февраля, этот вопрос будет обсуждаться комитетом по финансам и бюджету", – пояснил мажилисмен.

Шаккалиев: Есть сценарии по НДС 15%, 16% и 20%

В свою очередь, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сегодня, 6 февраля 2025 года, на встрече с бизнесом и населением в Костанае отметил, что на данный момент есть сценарии по НДС 15%, 16% и 20%.

"Вопрос налогового маневра вызвал большие дискуссии. Сегодня идет обсуждение. Министерство настроено, чтобы субъекты, работающие по розничному налогу, на нем и остались. И понятно, что мы здесь должны четко понимать, что инфраструктуру надо менять, нужно ввести модернизацию. И сегодня вице-премьер сказал о том, что магазинов у дома, парикмахерских и других субъектов бизнеса, которые подпадают под категорию розничного налога, изменения налогового маневра не должны коснуться", – отметил министр торговли.

В то же время Шаккалиев добавил, что в нашей стране самый низкий процент НДС, у всех соседних стран он выше.

"Есть риски роста цен, значит, нам нужно искать, как выстраивать торговую политику, чтобы нивелировать для потребителя повышение. Будут обсуждения и депутаты намерены внимательно смотреть. Как правительство, мы подготовили такие расчеты, чтобы создать условия для модернизации страны и для увеличения инвестиций бюджета. И с другой стороны, нужно понимать, что вокруг нас ни у кого нет НДС ниже, поэтому здесь, конечно, тоже есть вопросы", – пояснил министр.

Ранее сообщалось, что депутат Берик Бейсенгалиев направил депутатский запрос премьер-министру Олжасу Бектенову касательно планируемых изменений в налоговой системе. В нем он отметил, что есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень.

А в конце января заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве рассказал, какие сферы не затронет предлагаемое повышение НДС.