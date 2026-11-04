#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
453.26
506.7
5.58
Общество

Укрыться от агрессора в аптеке или магазине: новую инициативу предложили в Казахстане

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 13:59 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Курултая Лариса Ли 4 ноября 2026 года предложила создать сеть безопасных точек в магазинах и аптеках, где жертвы домашнего насилия смогут укрыться от агрессоров и получить помощь, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметила, что, несмотря на усиление законодательства по борьбе с семейно-бытовым насилием и сталкингом, число пострадавших остается высоким, а механизмы защиты зачастую срабатывают лишь после совершения правонарушения.

"В момент насилия или преследования у жертвы есть лишь первые минуты, чтобы вырваться. В шоке, без телефона и денег человек не побежит в далекий отдел полиции заполнять протоколы. Если укрыться негде сразу, жертва остается в ловушке. Для решения этой проблемы разработан общественный проект "PANA" ("Пана" – укрытие, убежище) – сеть безопасных "Точек доверия" в шаговой доступности на базе магазинов у дома, аптек, офисов ОСИ и КСК, уже подтвердивших готовность к участию. Увидев на двери геолокационный знак "PANA" в 60 секундах от дома, женщина или ребенок забегают внутрь. По протоколу "Три шага" персонал уводит их в служебное помещение, отсекая агрессора, оказывает первую помощь и вызывает службы", – озвучила Лариса Ли.

По ее словам, проект решает проблему нехватки инфраструктуры без единого тенге из бюджета: это готовая бесплатная сеть, не требующая государственных затрат на строительство или содержание.

"Сегодня Астана, Кокшетау и Темиртау полностью готовы к пилотному запуску. Однако ведомства препятствуют интеграции проекта в систему FSM Social и не предоставляют доступ. При этом подключение не требует затрат из бюджета: государственная система уже функционирует, обслуживается и не повлечет дополнительных расходов", – заявила она.

В связи с этим депутат призвала Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство культуры и информации обеспечить проекту PANA доступ к платформе FSM Social, выделив отдельный IP-адрес и защищенный канал для передачи сигналов о помощи в Астане, Кокшетау и Темиртау.

Ранее депутат Курултая Снежанна Имашева в своем депутатском запросе предложила увеличить выплаты жертвам преступлений. По ее словам, в Фонде компенсации потерпевшим накопилось 8,5 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Работник, работники, рабочий, люди на производстве, производство, завод
14:10, Сегодня
Для казахстанских производителей предложили сделать господдержку доступнее
Где в Казахстане больше семейных агрессоров, бытовое насилие
15:04, 28 мая 2024
Где в Казахстане чаще сбегают от семейных агрессоров
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
17:05, 30 сентября 2026
Семьи без алиментов предложили дополнительно поддерживать в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Спасти казахского воина от себя самого&quot;: история самого страшного боя в истории нашего бокса
15:32, Сегодня
"Спасти казахского воина от себя самого": история самого страшного боя в истории нашего бокса
Виктория Графеева
15:14, Сегодня
Волосенко осталась недовольна победой Графеевой в полуфинале чемпионата Казахстана
Владимир Чебурин определился с составом молодёжной сборной Казахстана на матчи с Беларусью
15:11, Сегодня
Владимир Чебурин определился с составом молодёжной сборной Казахстана на матчи с Беларусью
Назым Кызайбай в первом бою на Азиаде-2026
14:44, Сегодня
Бой суперзвёзд в полуфинале чемпионата Казахстана по боксу завершился триумфом Кызайбай
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: