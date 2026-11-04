Укрыться от агрессора в аптеке или магазине: новую инициативу предложили в Казахстане

Депутат Курултая Лариса Ли 4 ноября 2026 года предложила создать сеть безопасных точек в магазинах и аптеках, где жертвы домашнего насилия смогут укрыться от агрессоров и получить помощь, сообщает Zakon.kz.

Депутат отметила, что, несмотря на усиление законодательства по борьбе с семейно-бытовым насилием и сталкингом, число пострадавших остается высоким, а механизмы защиты зачастую срабатывают лишь после совершения правонарушения.

"В момент насилия или преследования у жертвы есть лишь первые минуты, чтобы вырваться. В шоке, без телефона и денег человек не побежит в далекий отдел полиции заполнять протоколы. Если укрыться негде сразу, жертва остается в ловушке. Для решения этой проблемы разработан общественный проект "PANA" ("Пана" – укрытие, убежище) – сеть безопасных "Точек доверия" в шаговой доступности на базе магазинов у дома, аптек, офисов ОСИ и КСК, уже подтвердивших готовность к участию. Увидев на двери геолокационный знак "PANA" в 60 секундах от дома, женщина или ребенок забегают внутрь. По протоколу "Три шага" персонал уводит их в служебное помещение, отсекая агрессора, оказывает первую помощь и вызывает службы", – озвучила Лариса Ли.

По ее словам, проект решает проблему нехватки инфраструктуры без единого тенге из бюджета: это готовая бесплатная сеть, не требующая государственных затрат на строительство или содержание.

"Сегодня Астана, Кокшетау и Темиртау полностью готовы к пилотному запуску. Однако ведомства препятствуют интеграции проекта в систему FSM Social и не предоставляют доступ. При этом подключение не требует затрат из бюджета: государственная система уже функционирует, обслуживается и не повлечет дополнительных расходов", – заявила она.

В связи с этим депутат призвала Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство культуры и информации обеспечить проекту PANA доступ к платформе FSM Social, выделив отдельный IP-адрес и защищенный канал для передачи сигналов о помощи в Астане, Кокшетау и Темиртау.

Ранее депутат Курултая Снежанна Имашева в своем депутатском запросе предложила увеличить выплаты жертвам преступлений. По ее словам, в Фонде компенсации потерпевшим накопилось 8,5 млрд тенге.

