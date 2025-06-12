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Общество

В поселке Касыма Кайсенова ВКО досрочно открыли современную поликлинику

Медицин, больница, церемония, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 09:28 Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в торжественной церемонии открытия новой поликлиники в поселке Касыма Кайсенова Уланского района.
"Сегодня мы открыли новый, важный для всего Уланского района объект – современную поликлинику в поселке Касыма Кайсенова. Это не просто здание. Это результат последовательной работы по улучшению качества жизни и доступности медицинской помощи для наших жителей. Развитие здравоохранения – один из главных приоритетов государственной политики. Благодаря устойчивому росту экономики нам удается последовательно решать вопросы, которые касаются каждого, – здоровье, образование, условия жизни. В ВКО создана обширная сеть медицинских учреждений, в том числе в сельской местности. Только в Уланском районе работают районная больница, врачебные амбулатории, медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. За последние годы проводятся ремонты, оснащение и строительство новых объектов здравоохранения. Так, в рамках государственной программы "Ауыл – Ел бесігі" и Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Уланском районе построено 5 новых медпунктов, отремонтированы 4 амбулатории, а сегодня введена в эксплуатацию новая поликлиника на 150 посещений в смену общей площадью 3853 кв. метров. Новая поликлиника обеспечит жителям поселка и всего района доступ к качественной медицинской помощи, точной диагностике и своевременному лечению", – отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

Проект реализовывался поэтапно – с 2023 по 2025 год. Генеральный подрядчик – ТОО "ЭЛХОН", заказчик – ГУ "Управление строительства ВКО".

Новое здание поликлиники спроектировано в соответствии с современными стандартами и технологиями, обеспечивающими комфортные условия для пациентов и эффективную работу медицинского персонала.

Прием будут осуществлять врачи общей практики, а также узкие специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог, невропатолог, кардиолог, онколог, акушер-гинеколог, хирург, травматолог, фтизиатр, стоматолог.

Фото: пресс-центр ВКО

Для проведения диагностики предусмотрена бактериологическая лаборатория с возможностью проведения микробиологических и серологических исследований.

В поликлинике будут функционировать диагностические кабинеты ФГДС, колоно- и видеоколоноскопии, рентгена, маммографии, флюорографии, УЗИ, физиотерапевтический кабинет.

Учреждение включает дневной стационар с палатами краткосрочного пребывания, операционный блок для плановых и экстренных операций, стоматологический и хирургический кабинеты. Кроме того, предусмотрена работа терапевтического кабинета и отделения неотложной помощи по четырем категориям вызова.

Фото: пресс-центр ВКО

Для оперативной работы экстренных служб предусмотрено здание гаража на два автомобиля скорой помощи. Станцию скорой медицинской помощи планируется перевести и разместить в здании новой поликлиники.

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Айсулу Омарова
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