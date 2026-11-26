Банк победил в номинациях Best AI Initiative, Best Payments Innovation и Best API / Open Banking Initiative премии Global Retail Banking Innovation Awards 2026, сообщает Zakon.kz.

Итоги Global Retail Banking Innovation Awards 2026 объявили 22 октября в Сингапуре. Halyk получил сразу три награды издания The Digital Banker: Best AI Initiative, Best Payments Innovation и Best API / Open Banking Initiative. Все три проекта уже работают: FacePay и Halyk BaaS – у клиентов и партнеров банка, ИИ-агенты – у собственных команд разработки.

В этом году на премию подали почти 500 заявок от 147 организаций из 45 стран. В списке лауреатов рядом с Halyk – HSBC, Citibank, Bank of America, Revolut, Wells Fargo, Standard Chartered, Emirates NBD и сингапурские OCBC и UOB.

Best Payments Innovation: оплата лицом

Первая награда – за Halyk FacePay, оплату по распознаванию лица. В метро Алматы и на линии LRT в Астане пассажир проходит через турникет без карты, телефона и наличных: камера узнает его за доли секунды, и стоимость поездки списывается с привязанной карты.

Чтобы так ездить, вам нужно один раз зарегистрироваться в приложении Halyk. Привязать можно любую карту банка – дебетовую, кредитную или социальную, а сменить ее – в приложении в любой момент.

В 2025 году пассажиры алматинского метро оплатили лицом 976 тысяч поездок. Сейчас банк начинает внедрять FacePay в кафе и на автозаправках, а на 2026-2027 годы в планах – другие виды общественного транспорта.

Best API / Open Banking Initiative: сервисы Halyk в приложениях партнеров

Вторая награда – за Halyk BaaS. Через эту платформу компании встраивают сервисы банка в свои приложения, и клиенту не нужно переключаться на приложение Halyk.

Несколько примеров:

школьники и пенсионеры оформляют льготную транспортную карту ONAY! онлайн – с согласия клиента банк сам передает нужные документы;

QR-кодом Halyk можно оплатить во множестве приложений партнеров банка;

в сервисы партнеров можно войти через Halyk ID – без новой регистрации и паролей.

Сейчас на платформе 43 сервиса и восемь партнеров, еще восемь компаний подключаются. Через Halyk BaaS прошло операций более чем на 10,8 млрд тенге, сервисами воспользовались 45 тысяч клиентов.

Бизнесу платформа дает платежи, переводы, выпуск карт и идентификацию клиентов через одну интеграцию – без собственной банковской инфраструктуры. Доступны и отдельные государственные сервисы: например, сервис аренды самокатов может проверить водительское удостоверение пользователя. Платформа соответствует стандарту безопасности PCI DSS.

Best AI Initiative: ИИ-агенты в разработке

Третья награда – за внутреннюю платформу ИИ-агентов, которую банк запустил в 2026 году. В приложении ее не увидеть: агенты работают в командах, которые разрабатывают и тестируют цифровые сервисы Halyk.

Они готовят требования к новым функциям, пишут тест-кейсы и проверочные списки перед релизом. Платформа развернута внутри инфраструктуры банка, и данные не покидают его контур.

По данным Halyk, производительность анализа и тестирования выросла на 20-40% в зависимости от задачи. Обновления приложения выходят быстрее и с меньшим числом ошибок.

Об искусственном интеллекте сейчас говорят все, но пользу он приносит там, где забирает рутинные процессы. Наши ИИ-агенты пишут тест-кейсы и готовят требования, а разработчики тратят освободившееся время на то, чтобы улучшать пользовательский опыт в приложении. FacePay и Halyk BaaS устроены по тому же принципу: чем меньше лишних шагов у человека, тем лучше работает сервис, – отмечает заместитель председателя правления Halyk Михаил Хасин.

Справка

Global Retail Banking Innovation Awards – ежегодная премия издания The Digital Banker, в 2026 году ее вручили в девятый раз. Премия отмечает лучшие проекты розничных банков в цифровых продуктах, платежах и технологиях. Заявки оценивает жюри, в которое входят старшие консультанты Accenture, Bain & Company, Deloitte, Kearney, KPMG и Simon-Kucher.

Halyk – крупнейший банк Казахстана с совокупными активами более 22 трлн тенге. У Halyk одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 540 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk имеет самые высокие кредитные рейтинги среди коммерческих банков без иностранного участия (на инвестиционном уровне: Moody's – Baa1 / Fitch – BBB- / S&P – BBB-).

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