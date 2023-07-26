Идеи для пассивного дохода – примеры и рекомендации

В первом квартале 2023 года медианная заработная плата в РК составила 225 736 тенге. Большинство опрошенных Zakon.kz уверяют, что на эту сумму прожить достаточно сложно. Поэтому большинство ищут идеи для пассивного дохода.

Zakon.kz собрал подборку идей пассивного дохода, которые используют казахстанцы. Виды пассивного дохода бывают разные.

Куда вложить деньги для пассивного дохода: запустила свои курсы

26-летняя Альфия Нурланкызы работает SMM-специалистом. По ее словам, она долго думала, куда вложить деньги для пассивного дохода. Фриланс дело не стабильное, в один месяц ты можешь заработать около 300 тысяч тенге, а в другом месяце доход может дойти и до одного миллиона, признается девушка. Проработав три года маркетологом в социальных сетях и набравшись опыта, Альфия решила открыть свой онлайн-курс. Сегодня инфобизнес ежемесячно приносит ей около 150 тысяч тенге.

"Так как у нас не совсем стабильная работа и твоя зарплата зависит от клиентов, иногда бывает такое, что клиент может сказать в конце месяца, что уже со следующего месяца им мои услуги не нужны. Это не совсем удобно, поэтому решила найти пассивный доход. Долго думала, изучала идеи для пассивного дохода. Сначала хотела просто получать пассивный доход и думала куда вложить. Но, поняла, что это требует большую сумму, те же самые акции стоят достаточно дорого. Потом решила просто делиться своими знаниями". Альфия Нурланкызы

Девушка рассказывает, что для начала она сняла несколько один раз несколько видеоуроков и теперь продает их.

"Рекламу я запускаю в своем блоге, чаще всего мои курсы покупают начинающие специалисты, которые подписаны на меня. Также я собираю деньги в депозите, каждый месяц получаю проценты, проценты не очень большие, конечно. Но, расходы на тот же самый маникюр или оплату за коммуналку эти средства покрывают". Альфия Нурланкызы

Источники пассивного дохода: взяла на подселение людей

55-летняя Дарига Манап сдает студентам комнату в своем доме. Она работает медсестрой в частной клинике, оклад маленький, поэтому пассивный доход без рисков самый оптимальный способ для увеличения своего бюджета, считает женщина. По словам Дариги, аренда комнаты — долгосрочная, поэтому и сумма тоже достаточно внушительная.

"Я живу дома одна, старший сын от меня уже съехал, а младший переехал в другой город. Дом практически пустует, ведь днем я на работе. Поэтому, чтобы у меня были лишние деньги, я решила взять к себе на подселение людей. У меня в доме шесть комнат, я сдаю три из них. Ежемесячно каждый арендатор платит мне по 35 тысяч тенге. Так как они живут с хозяйкой, я ставлю не самую высокую цену, поэтому чаще всего у меня живут студенты". Дарига Манап

Инвестиции в пассивный доход: вложилась в совместный бизнес

24-летняя Сабина Примкулова открыла цветочный бизнес вместе с друзьями. Продвижением онлайн-магазина в социальных сетях занимается сестра Сабины, а ее друзья доставкой и оформлением цветов. По словам девушки, уделять много внимания бизнесу у нее не хватает времени, поэтому свои обязанности она предложила выполнять родственнице. К слову, при основании бизнеса партнеры вложили одинаковую сумму, прибыль они также делят между собой.

"У меня есть основная работа, поэтому полностью уйти в бизнес я не могу. Моя сестра находит клиентов, продвигает аккаунт нашего магазина в соцсетях и заказ отдает своим друзьям, они всем остальным занимаются. Мы только недавно открылись, работаем около года, в месяц каждый получает около 150 тысяч тенге. Иногда доход больше, например во время праздников. Но я считаю, что это тоже хорошая сумма. Сестре я отдаю половину заработанной суммы, практически ничего не делая ежемесячно получаю на мою карту около 80-100 тысяч тенге". Сабина Примкулова

Какие виды пассивного дохода самые выгодные?

Самый стабильный пассивный доход — заработать деньги и отдать их в управление, рассказывает финансовый аналитик Расул Рысмамбетов. По словам специалиста, можно также купить ценные бумаги, но лучше сделать это через хорошего консультанта, который понимает, что делает. Вложения в акции или же облигации – способ далеко не новый, однако огромной популярностью среди казахстанцев длительное время не пользовались. Лишь сейчас можно наблюдать рост спроса на этот вид инвестиций.

Прежде чем покупать ценные бумаги, эксперты советуют узнать виды ценных бумаг и разобраться как работает биржа, а также брокеры. Специалисты также рассказывают, что вкладываться в акции довольно рискованно. Поэтому при покупке ценных бумаг нужно обращать внимание на перспективные компании, прибыль и доля рынка которых растет или хотя бы стабильна.





"Достичь пассивного дохода без финансовых вложений невозможно. Ни в коем случае нельзя вкладываться в финансовые пирамиды. А депозит у нас здоровая норма, депозит считается самым низким уровнем получения пассивного дохода. Потому что за вас работает банк и платит вам за использование этих денег. Однако, часто бывает, что депозит это единственный способ для вас — потому что не все могут заниматься бизнесом и не все готовы доверить свои сбережения брокеру". Расул Рысмамбетов

Как инвестировать в акции и не стать жертвами мошенников, можете прочитать в материале Zakon.kz.