Прогноз: будет ли расти курс доллара на следующей неделе

Что будет влиять на формирование курса доллара к тенге на следующей неделе и стоит ли ожидать очередного скачка иностранной валюты – Zakon.kz рассказали аналитики.

По итогам торгов в пятницу, 9 августа, средневзвешенный курс доллара сложился на отметке 477,04 тенге, незначительно снизившись по сравнению с четвергом.

В целом за семь дней доллар вырос на 2,47 тенге. При этом в первой половине текущей недели наблюдался скачок до 479,4 тенге за единицу американской валюты.

Фото: Национальный банк РК

Причины "скачков" курса

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов говорит, что заметная амплитуда колебаний пары USDKZT свидетельствует о нестабильности валютных потоков на рынке. Это происходит, несмотря на увеличение объемов продажи инвалюты в рамках операций Нацбанка РК, быстрое восстановление цен на нефть, высокие процентные ставки в системе, а также приближение старта квартального налогового периода в стране.

Эксперт напомнил, что чистые продажи инвалюты на валютном рынке (продажи инвалюты из Нацфонда и ЗВР, покупки для ЕНПФ) вырастут в августе до 530-600 млн долларов, что заметно выше июльского показателя в 346 млн. Таким образом, в каждый рабочий день августа НБРК будет продавать 24,1-27,3 млн долларов против 15,7 млн в июле, пояснил Рамазан Досов.

"Всплески покупок инвалюты на текущей неделе могли происходить под влиянием отдельных внутренних факторов, главными среди которых можно отметить ускорение освоения бюджетных средств (наблюдается сильный приток ликвидности в систему), завершение активного сезона отпусков, выплаты по внешнему долгу и разовые покупки инвалюты для отдельных целей, а также внешних – резкое падение фондовых рынков из–за ожиданий рецессии в экономике США". Рамазан Досов

Об ускорении освоения бюджетных средств, по его мнению, косвенно можно судить по рекордному изъятию Нацбанком свободной ликвидности из рынка, которая на текущей неделе приблизилась к отметке в 7 трлн тенге против отметки в 6 трлн в конце июля.

Прогноз по курсу

Между тем предпосылки к укреплению курса нацвалюты есть. По словам Рамазана Досова, уже в ближайшие недели может усилиться налоговый фактор в формировании курса тенге. В частности, 15 августа истекает срок подачи налоговых деклараций, а 26 – уплат крупных квартальных налогов в бюджет.

"Таким образом, в ближайшие недели, при прочих равных, мы имеем сочетание завершения активного сезона отпусков при увеличении предложения инвалюты в рамках конвертации валютной выручки экспортерами ввиду выплат квартального налогового периода в стране. Это, безусловно, может выступить фактором укрепления нацвалюты". Рамазан Досов

Кроме того, по результатам августовского опроса АФК, к началу сентября курс USDKZT прогнозируется на отметке 472,4 тенге за доллар.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннура Ашигали считает, что в последний период тенге скорее выходит к своему фундаментальному равновесному курсу, вокруг которого происходят незначительные колебания ежедневного фактически устанавливаемого номинального курса. При этом ожидания эксперта по будущему тенге не самые оптимистичные.

"Хоть изменения курса и возможны, они не подразумевают характер существенной переоценки, а больше – фиксацию диапазона колебаний около текущих значений. Полноценного укрепления стоимости национальной валюты сложно ожидать на фоне высокого спроса на иностранную валюту, стабилизации предложения доллара со стороны государственного сектора в последние месяцы". Жаннур Ашигали

По мнению аналитика Анны Бодровой, положение казахстанского тенге смотрится не самым стабильным, но на текущий момент вполне можно говорить о том, что в парах с долларом США и юанем сформировались достаточно четкие "боковые" диапазоны.

"В парах с евро и рублем волатильность все еще сохраняется высокой по причине подвижности этих двух валют. На новой неделе августа для тенге значение будут иметь конъюнктура в нефти и настроения Нацбанка Казахстана, который мог бы проводить бюджетные трансферы более энергично". Анна Бодрова

При этом дополнительным фактором поддержки для казахстанской валюты может стать положительное отношение к риску. В целом, на следующей неделе доллар США может находиться в пределах 473-480 тенге, евро – 517-525 тенге, рубль – 5,40-5,60 тенге, китайский юань – 65-67 тенге.