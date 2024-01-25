Доллар немного подорожал на торгах 25 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,03 тенге, поднявшись на 0,26 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился составил 62,21 тенге (+0,22).

Нацбанк установил курс евро в 485,86 тенге, рубля – 5,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-447,7 тенге, евро – по 483-487,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,11 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 25 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,57%, до 80,50 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,65%, до 75,58 долларов за баррель.