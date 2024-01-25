Доллар немного подорожал на торгах 25 января
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,03 тенге, поднявшись на 0,26 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился составил 62,21 тенге (+0,22).
Нацбанк установил курс евро в 485,86 тенге, рубля – 5,04 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-447,7 тенге, евро – по 483-487,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,11 тенге.
Между тем мировые цены растут на торгах 25 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,57%, до 80,50 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,65%, до 75,58 долларов за баррель.
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