Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доллар немного подорожал на торгах 25 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 446,03 тенге, поднявшись на 0,26 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился составил 62,21 тенге (+0,22).

Нацбанк установил курс евро в 485,86 тенге, рубля – 5,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-447,7 тенге, евро – по 483-487,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,11 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 25 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,57%, до 80,50 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,65%, до 75,58 долларов за баррель.

Читайте также

потребительские кредиты, статистика, итоги
Аналитики подсчитали, сколько средних зарплат составляют кредиты казахстанцев
автокредитование, статистика, данные
Аналитики ПКБ объяснили, почему автокредитование демонстрирует рекордный рост
Советы экспертов: как казахстанцам выйти из инфляционной ловушки и сохранить сбережения
Советы экспертов: как казахстанцам выйти из инфляционной ловушки и сохранить сбережения
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: