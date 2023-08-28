Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,05 тенге, поднявшись сразу на 3,21 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 63,80 тенге (+1,01).

Курс евро установлен Нацбанком в 496,48 тенге, рубля – 4,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 499,5-504,5 тенге, российские рубли – по 4,75-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть немного подросли на торгах 28 августа.

Так, цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,06% и составила 84,53 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,14% и составили $79,94 за баррель.