Тенге ослаб к доллару - названы причины

Нацвалюта Казахстана ослабла до 446,4 тенге за доллар. Одной из причин этого стало снижение нефтяных котировок, сообщает Zakon.kz

Давление на тенге могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы, говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Можно выделить снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара, а также сужение профицита торгового баланса и сокращение предложения инвалюты со стороны квазигосударственного сектора (КГС)". АФК

Так, по итогам понедельника котировки нефти марки Brent снизились до отметки в 85,9 доллара за баррель, потеряв 0,4%. Снижение отразило беспокойство участников рынка по поводу спроса на сырье со стороны двух крупнейших экономик мира.

"Этому способствует предстоящее окончание летнего автомобильного сезона в США на фоне "ястребиных" заявлений членов Федрезерва, а также слабое восстановление Китая. В то же время опасения по поводу ограничения поставок нефти снизились после заявлений польского нефтепроводного оператора PERN о возобновлении поставок". АФК

В ассоциации напомнили, что согласно предварительной оценке Нацбанка РК, положительное сальдо внешней торговли во 2-м квартале сократилось более чем в два раза, по сравнению со вторым кварталом 2022 года, за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%.

Кроме этого, на рынке наблюдалось снижение активности участников валютного рынка – объем торгов долларом составил 111,3 млн долларов, сокращение составило 32,3 млн. Это также могло повлиять на ослабление нацвалюты.

Ранее, аналитики рассказали, как может измениться курс национальной валюты Казахстана в августе.