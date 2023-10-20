Прогноз: какой курс тенге ожидается на следующей неделе

На этой неделе нацвалюта Казахстана несколько ослабла к доллару. Существуют ли риски для очередного снижения курса тенге, читайте в материале Zakon.kz

С начала недели нацвалюта вновь подешевела почти на 2,5 тенге – с 476,64 по итогам торгов в понедельник до 479, 06 в пятницу. Что будет влиять на динамику казахстанского в ближайшей перспективе, объяснили эксперты.

Аналитик Alpari Анна Бодрова полагает, что на новой неделе октября на тенге будет оказывать влияние отношение глобального рынка к риску.

"Внутренний фон в экономике Казахстана стабилен. Ожидания относительно движений курсов иностранных валют на неделю выглядят следующим образом: доллар США проследует в диапазоне 475-483 тенге, евро - 500-510 тенге, рубль - 4,00-5,20 тенге, юань - 64-68 тенге". Анна Бодрова

Мурат Кастаев, генеральный директор DAMU Capital Management LLC говорит, что над курсом тенге довлеет геополитика, в частности, ситуация на Ближнем Востоке. Спикер напомнил, что там произошел новый виток эскалации, где поддерживаемые Ираном группировки произвели атаки дронами на американские военные объекты в Сирии и Ираке.

"В любой момент подобные провокации могут вызвать жесткий ответ с стороны США. В результате, напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать и это отразилось на ценах на нефть, которые подскочили с 89 до 93 долларов за баррель. Это стало бы позитивом для тенге, однако геополитическая напряженность подняла спрос на доллар США, как на защитный актив для инвесторов, соответственно, американская валюта укрепляется к большинству мировых валют". Мурат Кастаев

В результате напряженности на рынке в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, наблюдается нивелирование поддержки для тенге от высоких цен на нефть. Помимо этого, ощущается отсутствие поддержки казахстанской валюты, в виде обязательной конвертации части валютной выручки экспортерами.

"Резких скачков курса в краткосрочной перспективе не ожидается, однако геополитическая ситуация очень нестабильна и любое обострение ситуации может дестабилизировать финансовые рынки. Так или иначе, инструментарий Нацбанка позволит сглаживать резкие колебания курса". Мурат Кастаев

В Ассоциации финансистов Казахстана отметили, что валютный рынок на этой неделе оставался сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, что обуславливает небольшие колебания курса USDKZT в коридоре 475-479 тенге за доллар.

При этом, по оценкам аналитиков ассоциации, на данный момент есть высокий потенциал для укрепления нацвалюты в ближайшие недели. Поддержать валюту может приближающийся в ноябре квартальный налоговый период, а также возможные дополнительные продажи инвалюты из Нацфонда.