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Курс доллара снизился на торгах 8 августа

средневзвешенный курс доллара Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,88 тенге, снизившись на 0,56 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного понизился и составил 61,78 тенге (-0,04).

Курс евро на сегодня установлен Нацбанком в 487,28 тенге, рубль – 4,69 тенге.

Согласно данным вечерней торговой сессии на KASE 7 августа, курс евро к тенге вырос на 4,70 тенге и остановился на отметке – 490,34.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445,5-448,1 тенге, евро – по 489-493 тенге, российские рубли – по 4,63-4,85 тенге.

Цены на нефть во вторник идут вниз: фьючерс Brent с поставкой в октябре стоит $84,11 за баррель (-1,44%), фьючерс WTI с поставкой в сентябре – $80,83 (-1,36%) за баррель.

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