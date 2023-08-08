Что защитит казахстанских заемщиков от долговой нагрузки

Агентство по регулированию финансового рынка на днях предложило ряд мер для снижения задолженности населения по кредитам и микрокредитам. Zakon kz выяснял, как эксперты финрынка оценивают меры агентства и что ждет рынок потребительского кредитования.

Меры, разработанные Агентством по регулированию финансового рынка (АРРФР) к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг", предусматривают снижение долговой нагрузки населения.

В частности, речь идет о следующем:

– снижение долговой нагрузки населения;

– введение процедуры регулирования задолженности по кредитам физлиц;

– ограничение продажи банками второго уровня и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность займов и микрокредитов физлиц, коллекторским агентствам, по которым не проведены процедуры урегулирования задолженности.

Согласно расчетам ведомства, в результате, может значительно снизиться текущая проблемная задолженность граждан по кредитам и микрокредитам. Чтобы реализовать их, необходимы поправки в законы, регулирующие деятельность банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.

Суть поправок, по словам их авторов, сводится к тому, чтобы:

– ввести запрет на выдачу потребительских займов гражданам, имеющим просроченную задолженность по кредитам и микрокредитам свыше 90 дней;

– ввести запрет на продажу кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам без проведения процедур без урегулирования задолженности;

– ввести обязанность коллекторских агентств принимать меры по урегулированию задолженности физлиц по приобретенным правам требования по кредитам и микрокредитам.

Мнение аналитика: давно назревшее решение

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев подчеркнул, что полностью одобряет предложения АРРФР, отметив, что они прежде всего направлены на защиту интересов заемщиков – физических лиц.

"Сейчас банки имеют возможность практически сразу, не беря на себя никаких рисков, просто продавать просроченные кредиты коллекторам. Это позволяет банку вести себя достаточно свободно в том плане, что его риски не такие уж и большие. Таким образом, можно вывести все токсичные активы банка и не указывать их в балансе". Арман Бейсембаев

По его словам, искать с просрочившим заемщиком компромисс – это издержки и потеря времени.

"Им (банкам – Прим. ред.) проще дождаться определенного количества просроченных дней и скинуть эту проблему на коллекторов. Поэтому необходимо институционализировать механизм, который регулировал бы поиск взаимовыгодного решения. Продажа безвозвратного долга коллекторам должна происходить только в том случае, когда банк исчерпает все способы и возможности урегулирования долга с заемщиком". Арман Бейсембаев

Эксперт полагает что если банки принудить совместно с должником искать все способы решения проблемы просроченного займа, то, как следствие, фининституты будут проявлять большую гибкость в выборе позиции, а у заемщиков появится шанс настоять на выгодных для них условиях.

Экономист Максат Халык придерживается аналогичного мнения и добавляет, что подобные меры нужно было ввести давно.

"Большой плюс в том, что теперь проверка платежеспособности клиента, надеюсь, будет проводиться более тщательно, благодаря чему, я ожидаю существенное оздоровление сферы потребительского кредитования. Давно пора прекратить эту порочную практику и раздавать кредиты налево и направо, а затем регулярно лицезреть марши недовольных людей, не по силам набравших кредиты. Это разумное решение, и я не вижу здесь никаких нарушений потребительских или гражданских прав". Максат Халык

Что касается ограничения продажи банками просроченных займов коллекторским бюро, то это тоже, по словам эксперта, тоже очень полезная мера.

"До настоящего времени заемщиков часто даже не уведомляют о том, что их долг передается коллекторам, и их первая встреча происходит сразу возле дверей квартиры должника, в напряженной и мало располагающей к доверию обстановке, когда процесс налаживания паритетного и доброжелательного сотрудничества уже невозможен в силу того, что заемщику достается роль защищающегося, а коллекторам – нападающих". Максат Халык

Эксперт считает, что если предложение АРРФР будет принято, то несомненно можно рассчитывать на положительный результат.

Иная точка зрения: не все просто

Однако не все эксперты финансового рынка полагают, что новшества от АРРФР приведут лишь к положительным результатам. По мнению отдельных экспертов, запрет на кредитование в банках и лицензированных МФО может привести к росту теневой экономики

Экономист Ануар Ушбаев, тоже считает, что меры, предложенные агентством по регулированию финансового рынка целесообразны, рациональны и актуальны. Однако, по его словам, отказ в кредитовании части казахстанцев в легальных финансовых организациях может спровоцировать рост теневой экономики, так как, не получив желаемого от БВУ и МФО, потребители могут прибегнуть к услугам сомнительных с точки зрения законности источников кредитования.

Все предусмотрено

По информации представителей АРРФР, меры по проведению урегулирования или взыскания задолженности, согласно закону о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК, проводятся в сроки, не превышающие 18 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности. За это время заемщик имеет право обратиться с заявлением с применением к нему процедуры восстановления платежеспособности и банкротства.

По словам заместителя председателя АРРФР Олжаса Кизатова, 18-месячный срок – это максимальный период, в течение которого банк или МФО могут также провести процедуру реструктуризации после выхода займа на просрочку теоретически на следующий день. Предполагается, что такой подход позволит улучшить условия займа для физлица и направлен он на защиту интересов казахстанских потребителей финансовый услуг.