Расчет долговой нагрузки заемщика банками: внесены изменения

Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 22 августа 2025 года внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, размере капитала банка несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что банк осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика до принятия решений о (об):

выдаче заемщику займа, в том числе выдаче займа (части займа) в рамках открытой кредитной линии, за исключением выдачи займа (части займа) в рамках кредитного лимита кредитной карты или платежной карты, условиями которой предусмотрено кредитование заемщика в рамках кредитного лимита;

открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита);

выдаче заемщику дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа;

изменении условий открытой кредитной линии или займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа.

Под кредитной линией понимается обязательство банка кредитовать заемщика на условиях, позволяющих заемщику самому определять время получения займа, но в пределах суммы и времени, определенных правилами о внутренней кредитной политике банка для такой формы кредитования и договором.

Под кредитным лимитом (в том числе по кредитным/платежным картам) понимается предельная сумма кредитной линии.

Под заемщиком понимается физическое лицо – резидент РК, намеревающееся воспользоваться или пользующееся услугами банка по осуществлению банковских заемных операций.

Указанные выше требования распространяются на займы, предоставленные заемщикам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также на займы, предоставленные физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением случаев предоставления заемщиком документов или иных сведений, подтверждающих его предпринимательскую деятельность, с последующим хранением результата анализа таких документов и сведений в программном обеспечении или кредитном досье заемщика банка.

Требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется на договоры банковского займа, заключаемые в целях реализации программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) Национального банка РК.

Указывается, что требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не распространяется при предоставлении займа в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно:

для целей приобретения нового автотранспортного средства , не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории РК и являющегося залоговым обеспечением по займу;

, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого на территории РК и являющегося залоговым обеспечением по займу; для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от стоимости данного автотранспортного средства;

и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом от стоимости данного автотранспортного средства; для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до трех лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от стоимости данного автотранспортного средства;

и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом от стоимости данного автотранспортного средства; в рамках системы жилищных строительных сбережений.

Банк осуществляет расчет коэффициента долговой нагрузки заемщика по займам, указанным в части шестой настоящего пункта, в целях мониторинга кредитных рисков.

Максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика устанавливается постановлением правления Национального банка от 25 декабря 2013 года "О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями".

Для заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, или заемщика, допустившего за последние 12 месяцев просроченную задолженность по банковскому займу и микрокредиту свыше 90 календарных дней, уровень коэффициента долговой нагрузки составляет половину размера максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика.

Банк не принимает положительные решения о выдаче заемщику займа, за исключением займа (части займа) в рамках открытой заемщику кредитной линии, открытии кредитной линии заемщику (установлении кредитного лимита), выдаче дополнительного займа в рамках заключенного (заключенных) договора (договоров) банковского займа, изменении условий открытой кредитной линии и (или) займа заемщика, влекущем увеличение размера периодических платежей по данному займу, согласно графику погашения займа, в случае если:

размер дохода, определяемый на основании одного или нескольких критериев меньше величины прожиточного минимума, значение коэффициента долговой нагрузки заемщика превышает значение, установленное пунктом 98 Нормативов, заемщик имеет просроченную задолженность по основному долгу или вознаграждению свыше 30 календарных дней по банковским займам или свыше одного дня по микрокредитам, выданным микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами,

по банковским займам или свыше одного дня по микрокредитам, выданным микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами, заемщик имеет полностью прощенную задолженность по основному долгу или вознаграждению по банковскому займу или микрокредиту за последние 36 месяцев, срок по беззалоговому потребительскому займу превышает 5 лет, по одному или нескольким банковским займам или микрокредитам заемщика за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.

Для целей абзаца пятого части первой пункта учитывается полностью прощенная с 1 июля 2025 года задолженность по основному долгу или вознаграждению по банковскому займу или микрокредиту, которая определяется банком на основании кредитного отчета заемщика, полученного в кредитном бюро.

Постановление вводится в действие с 9 сентября 2025 года.