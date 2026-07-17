Казахстанец думал, что может купить водительские права за 6,6 млн тенге

Житель Восточно-Казахстанской области решил купить права и лишился более 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области 17 июля 2026 года, факт мошенничества зарегистрирован в Зайсанском районе.

"По данным следствия, житель города Зайсана обратился в полицию с заявлением о том, что его знакомый под предлогом оформления водительского удостоверения завладел его денежными средствами на сумму свыше 6 млн тенге", – сообщили в ДП.

По словам потерпевшего, в феврале он стал общаться со знакомым, проходившим срочную воинскую службу в одной из воинских частей Алматинской области. Во время переписки тот сообщил, что работает в спецЦОНе города Алматы и может помочь с оформлением водительского удостоверения.

Поверив обещаниям, потерпевший сначала перевел оговоренную сумму за получение документа. В дальнейшем под различными предлогами подозреваемый несколько раз просил перечислить еще денег.

"В результате потерпевший перевел более 6,6 млн тенге, часть которых была отправлена на счета неизвестных лиц. По данному факту проводится досудебное расследование", – отметили в полиции.

Полицейские призывают не доверять предложениям об ускоренном или незаконном получении государственных услуг и не переводить деньги незнакомым лицам без предварительной проверки достоверности информации.

Жителя области Улытау ранее задержали за то, что он решил подзаработать на продаже несуществующих водительских удостоверений, – обмануты десятки людей.