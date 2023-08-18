Курсы валют в обменниках Казахстана на 18 августа

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 11:00 18 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,19 тенге, евро – 503,58 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 499,7 тенге, продажи – 505,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,04 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459,5 тенге тенге, продажи – 463,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 505,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,13 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 456 тенге.461—464 Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 504 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5 тенге. Читайте также Нацбанк прокомментировал ситуацию с курсом тенге Цену подняли, про качество забыли: из-за чего воюют казахстанцы и операторы мобильной связи Курс доллара взлетел на 8 тенге на торгах

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