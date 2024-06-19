Историческое снижение: в Нацбанке рассказали почему снизились цены на продукты в мае

Насколько снизилась продовольственная инфляция в мае, и под влиянием чего подешевели продукты, в материале Zakon.kz.

По итогам мая темпы роста цен на продовольственные товары в годовом выражении замедлились до 5,5%, (против 6,3% в апреле). Это произошло в результате годовой дезинфляции яиц, молочных продуктов, мяса, а также дефляции овощей, масел и жиров, говорится в обзоре Национального банка РК "Инфляционные тенденции".

"В мае 2024 года наблюдается месячная дефляция продовольственной компоненты – снижение на 0,2% (апрель 2024 года – рост на 0,3%). Необходимо отметить, что в мае 2024 года впервые с 1997 года зафиксирована месячная дефляция продовольственной компоненты в данном месяце. Понижательное давление на продовольственную компоненту инфляции оказало замедление темпов роста цен на сахар, мясо, молочные продукты, а также снижение цен на яйца, овощи, масла и жиры". Национальный банк РК

В обзоре отмечается, что на фоне значительного снижения цен производителей яиц в месячном выражении, потребительские цены на яйца за май 2024 года также снизились на 9,8%.

Фото: Национальный банк РК

Кроме этого, продолжающееся снижение месячных цен производителей огурцов и помидоров закрытого грунта привело к удешевлению конечных цен третий месяц подряд.

"В результате, в мае 2024 года цены на огурцы и помидоры снизились на 29% и 15,4%, соответственно. Накопленное снижение потребительских цен за период с марта по май 2024 года составило 44,8% и 19% соответственно". Национальный банк РК

Также, дешевле стала белокочанная капуста на (19,1%)/ Гречневая крупа подешевела на 3,3% ввиду снижения цен производителей гречихи.

По этой же причине снизились цены на масла и жиры (– 0,7%), а рост стоимости сахара замедлился до 0,1%.

"Месячный рост цен на мясо замедлился до 0,1%. Этому способствовало снижение цен на скот и птицу в живом весе и цен производителей мяса в месячном выражении в мае 2024 года. Наряду с этим, повышательное давление на динамику цен продовольственных товаров в мае 2024 года оказало удорожание фруктов на 1,4%". Национальный банк РК

Усилился и рост цен на муку (0,8%), изделия из теста (1,3%) и макаронные изделия (0,5%). В обзоре подчеркивается, что, несмотря на текущее снижение цен производителей большинства видов продуктов питания, намечается тенденция к переходу динамики цен производителей в положительную зону в ближайшее время.

В Нацбанке также сообщили, что снижение мировых цен на сахар на 7,5% в мае текущего года (снижение на 25,5% год к году) было связано с обильным предложением сахара со стороны Бразилии на фоне благоприятных погодных условий для урожая в текущем сезоне.

Мировые цены в мае 2024 года на мясо снизились на 0,2% преимущественно за счет снижения цен на мясо птицы и говядину ввиду обильного предложения и слабого импортного спроса со стороны стран Океании.