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Курс доллара снизился на торгах 25 сентября

торги на бирже Фото: pixabay
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,98 тенге, снизившись на 1,16 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился до 6,76 тенге (-0,43).

Курс евро установлен Нацбанком в  505,52 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474-477 тенге, евро – по 503-507 тенге, российские рубли – по 4,79-4,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 25 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,47%, до 92,39 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,58%, до 90,55 долларов за баррель.

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